PP vuelve a pedir investigar en el Parlament los casos de abusos a menores tutelados

PALMA DE MALLORCA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha vuelto a pedir en el Parlament investigar los casos de abusos a menores tutelados, tras conocerse este jueves la detención de un trabajador de un centro del IMAS por presuntos abusos a menores.

Según ha informado el partido en un comunicado, han solicitado a la Mesa del Parlament la creación, con carácter urgente, de una comisión de estudio que investigue estos casos.

"El Govern Armengol no puede continuar negándose a la creación de una comisión que investigue los hechos ocurridos y en la que, a través de la participación de técnicos y expertos, se propongan las medidas oportunas para que estos hechos no vuelvan a producirse", ha declarado la diputada del PP Margalida Durán.

La diputada ha calificado de "terribles" estos hechos y ha subrayado que "avergüenzan". "Sin embargo, parece que a los únicos que nos les avergüenza lo que está pasando es al PSOE, MÉS y Podemos, que sistemáticamente se niegan a investigar lo ocurrido", ha dicho la diputada del PP, en referencia a su voto en contra a crear una comisión de investigación.

Por todo ello, Durán ha reclamado a la presidenta del Govern que "no continúe tapando los casos de abusos sexuales a menores tutelados", y ha pedido el voto favorable de todos los partidos a crear esta comisión.

PROHENS A IGLESIAS: "HA ELEGIDO ENCUBRIR AL VERDUGO"

La noticia de la detención de un trabajador de un centro del IMAS ha llegado al Congreso durante una intervención de la diputada nacional Margalida Prohens, que ha reprochado al vice-presidente del Gobierno, Pablo Iglesias, su "desinterés" por los temas relacionados con la infancia.

"Durante un año no se ha reunido con las entidades de infancia. Lo de que las menores tuteladas de Baleares no vayan con usted es algo que ya no cabe ni mencionar, porque esa vergüenza le acompañará vaya donde vaya", ha subrayado Prohens.

La diputada ha informado de la noticia de la detención y ha preguntado al vicepresidente "¿dónde queda su caiga quien caiga?". "De momento, lo único que ha caído es su careta de estar al lado de los más vulnerables. Una vez más ha elegido encubrir al verdugo en vez de defender a la víctima", ha incidido la diputada balear.