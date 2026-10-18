Prisión para el hombre que apuñaló a su pareja en Palma

Archivo - Fachada de los Juzgados de Avenida Alemania de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha decretado el ingreso en prisión para el hombre de 61 detenido por, presuntamente, haber apuñalado a su pareja en su domicilio, que permanece ingresada en la UCI del Hospital de Son Espases.

La agresión ocurrió este viernes sobre las 21.45 horas en la calle Arxiduc Lluís Salvador de Palma, cerca de la plaza de toros, cuando el propio el propio hombre llamó a emergencias para contar lo que había hecho.

Los primeros en llegar a la vivienda fue una patrulla de la Policía Local de Palma que prestaron una primera asistencia a la herida, que presentaba una cuchillada en el abdomen. Más tarde, llegaron los servicios sanitarios que lograron estabilizar a la mujer para después trasladarla al centro hospitalario.

Por estos motivos, el hombre fue detenido y este domingo ha pasado a disposición judicial, donde se ha optado por enviarle a la cárcel por un posible delito de intento de homicidio.

Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda todos los días durante las 24 horas en el teléfono 016 o en el número habilitado por el IbDona 900 17 89 89. Ante una emergencia, también pueden llamar al 112, el teléfono de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062)