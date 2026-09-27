Progreso en Verde tilda de "entretenimiento sanguinario" la jornada de tiro al pichón de Felanitx y reclama controles

Cartel promocional de la jornada de tiro al pichón en Felanitx. - GOB

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido Progreso en Verde ha calificado la celebración de la jornada de tiro al pichón en la finca de Son Ximena de Felanitx como un "entretenimiento sanguinario" y pide saber qué controles se llevan a cabo para garantizar el bienestar animal.

De esta manera se ha referido el presidente de la formación animalista, Guillermo Amengual, al evento que está previsto este domingo, en el que utilizarán más de 2.000 palomas domésticas como blancos de tiro, según ha indicado Progreso en Verde en un comunicado.

El partido animalista ha considera que este acontecimiento es "absolutamente incompatible" con una sociedad que aspira a "avanzar en la protección de los animales", ya que miles de palomas serán liberadas expresamente para ser disparadas en el marco de una actividad deportiva o recreativa.

"No se habla de una actividad necesaria para alimentarse. No es una emergencia sanitaria. Se trata de liberar animales para dispararles y eso tiene un nombre que es utilizar animales como entretenimiento sanguinario", ha mantenido.

Progreso en Verde reclama que se informe públicamente sobre el futuro de los animales que resulten heridos y los protocolos que existen para los ejemplares que sobrevivan o puedan escapar de la instalación.

Asimismo, ha pedido saber cuántas palomas resultan heridas, cuántas mueren, qué ocurre con las que sobreviven y quién se responsabiliza de los animales que puedan escapar. "No puede existir una zona gris cuando se habla de miles de animales", ha subrayado.

Amengual ha sostenido que es "especialmente preocupante" que esta actividad se produzca en Mallorca, mientras el Consell de Mallorca ha adoptado "medidas de control" de las poblaciones de palomas y 'tudons' por "los daños que estas aves pueden ocasionar en cultivos y núcleos urbanos".

"Resulta difícil de explicar que, por una parte, se justifiquen medidas de control de las poblaciones de palomas y, por otra, se permita liberar más de 2.000 palomas domésticas para utilizarlas como objetivos de tiro. Las administraciones tienen que explicar esta contradicción", ha añadido Amengual.

Por un lado, han solicitado al Consell de Mallorca que haga pública toda la documentación administrativa relacionada con la actividad, que informe sobre las competencias concretas del Consell respecto de esta actividad, que se inspeccione la actividad por los servicios competentes y se compruebe el cumplimiento de toda la normativa aplicable; y, si se detectan incumplimientos, se adopten inmediatamente las medidas administrativas que correspondan.

Por otra parte, al Ayuntamiento de Felanitx le reclaman que informe sobre cualquier autorización, licencia, comunicación o trámite municipal relacionado con la celebración del evento; que determine qué competencias municipales afectan a la actividad; que se compruebe el cumplimiento de las condiciones de seguridad, sanidad y protección animal que sean competencia municipal; que se informe públicamente de las actuaciones de inspección realizadas o previstas y que se actúe ante cualquier eventual incumplimiento que pueda ser detectado.

"Progeso en Verde no acepta que se esconda la realidad detrás de palabras como deporte, competición o tradición. Aquí hay animales vivos que son utilizados como objetivos. Una paloma no es un blanco. No es un trofeo. No es un objeto. Es un animal", ha resaltado.

El partido animalista ha anunciado que estudiará todas las vías administrativas y legales disponibles para solicitar información y, en su caso, denunciar cualquier posible incumplimiento de la normativa que pueda producirse durante la celebración de la actividad.

"Mallorca tiene que decidir qué imagen quiere proyectar y Progreso en Verde tiene claro que quiere una Mallorca que proteja a los animales, no una Mallorca en la que miles de animales sean utilizados como blancos para diversión", ha concluído.