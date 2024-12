Prohens acusa a la izquierda de "hacer política con un error" del PP y defiende que el suyo "es un Govern responsable"

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado a la izquierda de "hacer política con un error" cometido por el PP el pasado 26 de noviembre en el debate y votación del dictamen del decreto ley de simplificación aprobando un paquete de enmiendas de Vox que "no deberían haberse aprobado" y, en este sentido, ha defendido que el suyo "es un Govern responsable" porque "lo ha asumido con humildad y corregirá el error para devolver la seguridad jurídica y que no entre en vigor nada que no tenga el apoyo de la mayoría del Parlament".

Prohens se ha pronunciado así, este martes, durante el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario de Més per Menorca-Grupo Mixto, Josep Castells, en la que ha reconocido que "hubo un error durante la votación del dictamen del decreto de simplificación" y ha lamentado que "no se dejara repetir la votación" como "se ha permitido siempre cuando esto ha ocurrido".

Por este motivo, ha considerado "muy poco elegante" y "falto de 'fair play' y de altura de miras", la actitud del menorquinista, a quien ha acusado de "hacer política con un error cometido" por el Grupo Popular. "Si nos equivocamos, lo reconocemos con humildad y corregimos el error para devolver la seguridad jurídica y que no entre en vigor nada de lo que no tenga el apoyo de la mayoría de esta Cámara", ha insistido Prohens. "No hay otra particularidad en cuanto al procedimiento de legislar de este Govern", ha subrayado.

El portavoz de Més per Menorca ha considerado sin embargo que la forma de legislar de este Govern es "lamentable" como se ha evidenciado con la "catástrofe legislativa" del pasado 26 de noviembre. Castells ha considerado así que el Govern tiene "una manera de hacer irresponsable, prepotente", ante lo cual ha considerado que "podría ser que el Govern fuera incompetente", la "lástima", ha añadido, "es que la víctima es la ciudadanía".

Estas palabras de Castells no han gustado a Prohens, quien ha asegurado que "se han visto de peores" formas de legislar. Al respecto, la presidenta del Govern ha recordado lo ocurrido en la última ley de alquiler turístico "cuando el exvicepresidente Biel Barceló, 24 horas después de votar, se refrió a su normativa estrella como una 'ley frankenstein' que así no se podía quedar, tras el lío organizado por Podemos" o cuando el Tribunal Constitucional ha tumbado recientemente la normativa COVID del anterior Govern "por vulnerar derechos fundamentales de la ciudadanía", en esta, ha lamentado, "sí que los ciudadanos de Baleares eran las víctimas".

La presidenta Prohens ha respondido también este martes, en sesión plenaria, a una pregunta del portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, sobre la manera "irresponsable" que, al menos, en su opinión, tiene de gobernar este Ejecutivo autonómico.

Prohens ha lamentado que el portavoz parlamentario socialista le hable de responsabilidad "en tono faltón" cuando "responsabilidad significa afrontar, como esta haciendo este Govern, los problemas reales de la ciudadanía, pese a su ruido".

La dirigente autonómica ha echado entonces en cara a Iago Negueruela que "este fin de semana se haya visto a los socialistas aplaudir a la corrupción, a la prostitución, a robar dinero de parados para consumir drogas" y que en España "haya un gobierno que no es capaz de aprobar ninguna ley, solo la de amnistía".

"El pasado 26 de noviembre había voluntad de llegar a acuerdos, y hubo un desacuerdo en los fuera de ordenación, por que a ustedes no les parecía bien, y yo no le intento descalificar", ha señalado. No obstante, ha hecho hincapié Prohens, "ustedes no pueden dar lecciones de nada, esto sí que sería de risa".

Pese a las palabras de Prohens, el portavoz parlamentario del PSIB ha considerado que el Govern "no está intentando llegar a acuerdos". "Un gobierno se define en los buenos y malos momentos, y ustedes podrían haber pedido disculpas y habernos llamado en vez de venir a dinamitar el pleno, a insultar a cada grupo político, a cada partido y diputado que les ha ofrecido un pacto". "Ustedes no tienen mayoría, si no 25 diputados, así que más humildad, y menos este tacticismo tan brutal y tan demagógico que nadie puede entender". "Negocie y trabaje usted, porque su vicepresidente no sirve", ha concluido Negueruela.