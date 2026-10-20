Prohens envía un mensaje de apoyo a las víctimas y perjudicados de la dana

Efectivos de la UME desplegados en las calles de Eivissa. - Germán Lama - Europa Press

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha enviado este martes un mensaje de apoyo a las víctimas y perjudicados por la dana Adam, especialmente en la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Lo ha hecho al inicio de su discurso en el Debate de Política General, el último de la legislatura, en el Parlament.

La líder del Govern ha agradecido y destacado el "comportamiento ejemplar" de la ciudadanía ante las alertas y las medidas de precaución adoptadas.

Al mismo tiempo, ha reconocido el "magnífico trabajo" de los equipos de emergencias desplegados en Baleares, entre los que se incluyen la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"Un ejemplo, una vez más, de colaboración institucional entre Gobierno, consells, ayuntamientos, Delegación de Gobierno y fuerzas y cuerpos de seguridad", ha añadido.