Mallorca, Eivissa y Formentera retoman las clases este martes tras el episodio de lluvias

Sigue en directo el temporal de lluvias en España

Archivo - Una alumna cruza el paso de cebra para llegar al IES Sant Marçal.
Archivo - Una alumna cruza el paso de cebra para llegar al IES Sant Marçal. - AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: lunes, 19 octubre 2026 19:08
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PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mallorca, Eivissa y Formentera retoman las clases este martes después de la suspensión de la actividad lectiva de este lunes ante la mejora de la situación meteorológica.

El Govern ha informado a través de redes sociales que las clases se retomarán con normalidad y ha pedido a las familias y a la comunidad educativa que estén pendientes de las comunicaciones de sus centros y de la información de los canales oficiales.

La Aemet mantendrá la alerta amarilla en Mallorca, Eivissa y Formentera hasta las 12.00 horas de este martes, mientras que estará activa entre las 03.00 horas y las 18.00 horas en Menorca. Asimismo, se prevé que mañana se acumulen hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, lo que implica un "peligro bajo" en todo el archipiélago.

Aún así, la Aemet no descarta precipitaciones fuertes o muy fuertes en las Islas con rachas ocasionales de viento muy fuertes. Más probables durante la noche de este lunes y madrugada del martes.

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