Prohens mantiene la mano tendida para negociar el decreto de simplificación y el PSIB le pide que "ponga fecha"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido este martes en mostrar la mano tendida en relación a las negociaciones sobre el decreto de simplificación, mientras que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le ha pedido que "ponga fecha".

Durante las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes, protagonizado por el decreto de simplificación aunque su convalidación ha sido aplazada, la líder del Ejecutivo ha señalado que las negociaciones para alcanzar un acuerdo, "aunque sea en cuestiones esenciales", están en marcha, aunque el socialista ha pedido más concreción "además de cruzarse mensajes". "Hay que sentarse", ha pedido Negueruela.

El socialista, en este punto, que ha adelantado que reclamará que se prohíban todos los equipamientos en zonas inundables, ya que hasta ahora se planteaban algunas excepciones.

Sobre este asunto, la presidenta ha llamado la atención sobre estas excepciones que fueron, ha recordado, "un error del anterior Govern" y ha subrayado que en ningún caso se ha pasado por encima de planes hidrológicos o territoriales ni se ha puesto en peligro la vida de ninguna persona.

"Escucharemos sus aportaciones y las analizaremos. No será por este Govern que no se llegue a un acuerdo", ha afirmado Prohens.

Negueruela, en todo caso, ha lamentado que ahora el Ejecutivo esté tratando de corregir un problema creado por él mismo y ha recordado que antes de la entrada en vigor del decreto no se podía construir en rústico, no se podían hacer legalizaciones, no se podían hacer obras fuera de ordenación, ni se podían cambiar bajos comerciales para viviendas en zonas inundables.

La presidenta del Govern ha insistido en que en una negociación todos tienen que ceder y se demuestra quién quiere negociar de manera seria y rigurosa y quién quiere obtener un rédito partidista.