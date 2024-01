Prohens pide "no ser equidistante" ante el antisemitismo, en un acto por las víctimas del Holocausto y del 7 de octubre

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido este viernes, en un acto conmemorativo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se celebra el 27 de enero, y en el que se ha recordado también a las víctimas del ataque terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre, "no ser equidistante" ante el antisemitismo.

"Siglo a siglo, años tras año, día tras día, el pueblo judío ha sido objeto de toda clase de abusos y estigmas. Primero se hablo de antijudaísmo, después de antisemitismo y hoy en día, lamentablemente, alrededor del mundo, también en Baleares, seguimos escuchando discursos, actitudes, proclamas que demuestran que el odio contra los judíos sigue vivo, como un virus que muta pero que no muere", ha expuesto Prohens, lamentando que "esta maldad que tanto dolor y frustración ha causado no ha desaparecido".

Así, y tras recordar a las víctimas del Holocausto, Prohens ha reivindicado que, en el actual contexto, "no se puede" tampoco "olvidar lo que pasó el pasado 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamás asesinó a 1.200 personas en Israel, la mayoría víctimas civiles e inocentes". Unos hechos que la presidenta ha calificado de "infames" y ante los que, ha considerado, "no se puede y este Govern no quiere ser equidistante". Con estas palabras, Prohens ha reiterado su "más absoluta condena" a estos hechos por parte del ejecutivo autonómico.

Por este motivo, ha añadido, actos como el de este viernes "han de trascender el concepto de conmemoración, recuerdo y buenas palabras" para pasar a ser "un acto de compromiso y reafirmación respecto a la dignidad y los derechos más elementales de las personas"; así como de "expresión de rechazo y condena de toda forma de acto de terrorismo, deshumanización y antisemitismo en todas sus formas". En definitiva, un acto de "reconocimiento del sufrimiento del pueblo judío" porque "todo odio y exclusión ha de ser combatido desde las instituciones" pero también "desde la sociedad civil".