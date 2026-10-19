Prohens pide "prudencia y precaución" ante las lluvias y traslada su apoyo a Comunidad Valenciana y Cataluña - CAIB

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido "mucha precaución y prudencia" durante las próximas horas ante los efectos de la dana Adam y ha trasladado su apoyo a Comunidad Valenciana y Cataluña.

Prohens ha participado este lunes en la reunión técnica de seguimiento con el Servicio de Emergencias 112 y los cuerpos de seguridad de la Policía Nacional, Bomberos de Mallorca y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A las 10.30 horas se volverá a reunir el Cecopi para evaluar la situación. En un mensaje en redes sociales, la presidenta ha recordado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos naranja en Mallorca y Pitiusas y el amarillo en Menorca.

Durante la madrugada, las precipitaciones más intensas, con 90 litros por metro cuadrado, se han registrado en el mar, en el sur de Mallorca.

Prohens ha señalado que los efectivos de la UME ya trabajan sobre el terreno en Eivissa y Formentera para recuperar la normalidad en las zonas afectadas.

"Seguimos también con preocupación los efectos de la dana Adam en la Comunidad Valenciana, que está sufriendo especialmente las consecuencias de este temporal", ha subrayado.

La líder de Ejecutivo se ha puesto en contacto con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para trasladarse "todo el apoyo y la solidaridad de Baleares", y también con el presidente de Cataluña, Salvador Illa, para conocer su situación.

Prohens ha agradecido a los profesionales y efectivos desplegados su trabajo, coordinación y colaboración y ha pedido a la población "mucha precaución y prudencia", que siga las indicaciones de Emergencias y se mantenga informada a través de los canales oficiales.