Prohens reitera que bajar el ITS en invierno pretende "desestacionalizar y reordenar los flujos turísticos"

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha reiterado este martes, durante el pleno del Parlament, que su propuesta de bajar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) durante los meses de diciembre, enero y febrero lo que pretende es "enviar un mensaje claro de desestacionalizar y reordenar los flujos turísticos".

Prohens se ha pronunciado de este modo en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, quien le ha pedido que concretara su propuesta del ITS para los meses de invierno porque, aunque ve "bien" algunos anuncios durante el Debate de Política General de Baleares, como la modificación del cánon del agua, las medidas para combatir el alquiler turístico en plurifamiliares y la bonificación del ITS en residentes--, MÉS "no aprobará ningún documento legislativo en el que se baje el ITS ni tres meses, ni tres días, ni tres horas", menos todavía cuando en invierno "el impuesto turístico se bonifica al 75 por ciento".

Para responderle, la dirigente autonómica ha reiterado que su propuesta "es incrementar el ITS durante los meses de junio, julio y agosto y bajarlo en diciembre, enero y febrero", además de que haya "una bonificación del ITS para los residentes". Si bien, ha señalado que "los detalles de la propuesta se abordarán en la Mesa por el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad "porque la propuesta se anunció en el Debate de Política General para ser llevada a ésta".

"Pensar en estas Islas", le ha reprochado la presidenta Marga Prohens al portavoz ecosoberanista, "es pensar en esta deducción del ITS para los residentes que no fueron capaces ni de pensar ni de aprobar durante los últimos ocho años de un gobierno de izquierdas, del que MÉS per Mallorca formaba parte", ha subrayado.

Además, según la dirigente, "el objetivo de la rebaja del ITS en los meses de invierno es enviar un mensaje claro de desestacionalizar y regular los flujos de verano hacia invierno". "Una reordenación", la que ha propuesto Prohens, "que irá acompañada de políticas deportivas y culturales, que en los últimos años no comparecieron".

Por otro lado, la presidenta del Govern ha respondido a la pregunta de la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien le ha preguntado este martes, en la sesión plenaria del Parlament balear: "¿Considera suficiente que un turista que se aloja en la suite de La Residencia Belmond, que cuesta 4.390 euros la noche y que ahora paga cuatro euros, pase a pagar ocho de ecotasa en verano?".

Prohens le ha reprochado a Gómez que "no sabe de donde se ha sacado que la propuesta del Govern sea duplicar el impuesto turístico". "Esta propuesta", le ha recordado, "es la que hizo el portavoz de MÉS, el señor Lluís Apesteguia". Por ello, le ha emplazado a "hablar con él y que le diga que le parezca poco".

"Mi propuesta", ha continuado la dirigente autonómica, "es regular los flujos turísticos todo el año y apoyar a los residentes con deducciones fiscales". "Mientras ustedes imponían, nosotros proponemos después de escuchar en la Mesa por la Sostenibilidad", ha subrayado Prohens, recordándole asimismo que Unidas Podemos "formaba parte de un Govern que utilizó ITS para concierto un concierto de los 40 principales". "Este Govern piensa que hay margen para el incremento del ITS" y "escuchará a todo el mundo, también a usted, con el fin de que ahora sí el ITS es finalista", ha concluido.

Estas palabras no han convencido a Gómez, quien ha considerado que la presidenta del Govern "ha vuelto atrás" su propuesta en relación con el ITS "por las lágrimas de los hoteleros". Y, frente a ello, ha planteado que el incremento del ITS, propuesto por el Govern para los meses de junio, julio y agosto, "esté relacionado no solo con la categoría del hotel, sino lo que paga cada uno por noche hotel, como ya se está haciendo en ciudades como Nueva York".

En detalle, Gómez ha planteado "cobrar un porcentaje por precio de habitación de un 10 por ciento", porcentaje que, en opinión de la diputada de Unidas Podemos debería recaudarse "con fórmulas directas" porque "es lo más justo" y "es más que razonable", teniendo en cuenta además que "el ITS no estaba pensado para reordenar flujos sino recaudar e invertir en acciones favorables para revertir el impacto negativo del turismo, en medioambiente o en vivienda".