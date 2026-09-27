Prohens reivindica la Festa des Vermar como una de las que "mejor define a los baleares"

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido este domingo al cierre de la 60ª edición de la Festa des Vermar de Binissalem, a la que ha destacado como una de las "más arraigadas" y que "mejor define a los baleares".

Con estas palabras se ha expresado la líder del Ejecutivo durante su visita a esta localidad, donde ha estado acompañada por el alcalde de Binissalem, Joan Víctor Martí, al que ha agradecido que haya podido compartir con los 'binissalemers' de este día.

Prohens ha recordado una frase del propio Martí cuando le trasladó la invitación, cuando afirmó que la fiesta "siempre es igual pero nunca es la misma" porque "cada año siempre hay la misma ilusión", cuando las calles "se preparan y se engalanan", las calles "se llenan" y las mesas "se sacan a la fresca".

"Cada año hay todo lo que hace que Binissalem sea más Binissalem que nunca, este pueblo piedra, tradición, viñas y vino. Pero cada año hay nuevas generaciones que empiezan a vivir esta celebración como lo hicieron sus padres y abuelos", ha apuntado.

Así, ha destacado que la Festa des Vermar ha crecido pero "sin perder aquello que la hace única", con nuevos vestidos elaborados especialmente para la ocasión a los que se dedica "tanto trabajo".