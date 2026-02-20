Prohíben la entrada a un padre a cualquier instalación deportiva después de una agresión en un partido en Mallorca

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el presidente de la Federación de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Jordi Horrach, en una rueda de prensa,. - GOVERN

PALMA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha prohibido el acceso a cualquier instalación deportiva de Baleares a un padre por la presunta agresión física a varias personas durante un partido de fútbol la Liga Nacional Juvenil disputado en Alcúdia.

Así lo ha anunciado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en una rueda de prensa, donde ha explicado que esta prohibición inmediata del acceso es a cualquier instalación deportiva durante la celebración de competiciones. El incumplimiento de esta medida cautelar se considerará una infracción grave que podría conllevar multas adicionales de hasta 5.000 euros.

Según ha detallado Bauzá, los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre de 2025 en un campo de fútbol de Alcúdia cuando, al finalizar un partido de la Liga Nacional Juvenil, un hombre que se encontraba en el público agredió físicamente a otras allí presentes. Como consecuencia, una de las víctimas sufrió lesiones dentales de gravedad y otra presentó erosiones de diversa consideración.

La Conselleria ha calificado estos hechos como una infracción muy grave, tipificada en la Ley de la actividad física y el deporte de Baleares, que sanciona la participación violenta en altercados o desórdenes en recintos deportivos que ocasionen daños graves a las personas.

Dado que los hechos podrían tener relevancia penal y están siendo investigados, el Govern ha acordado la suspensión del procedimiento administrativo hasta que exista una resolución judicial firme. No obstante, las medidas cautelares de prohibición de acceso se mantendrán vigentes mientras dure dicha suspensión.

Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de les Illes Balears (FFIB), Jordi Horrach, que también ha asistido a la rueda de prensa, ha agradecido la implicación de la Conselleria y ha señalado que la sintonía entre instituciones "demuestra que erradicar la violencia en el deporte no es una utopía, sino una responsabilidad compartida". "El fútbol es mucho más que fútbol, es educación, es ejemplo y es futuro", ha añadido.