El PSIB acusa a Prohens de "hacer perder tres años y medio a la sociedad" con sus "promesas incumplidas"

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en la segunda jornada del Debate de Política General - JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "hacer perder tres años y medio a la sociedad" con sus políticas "fracasadas" y "promesas incumplidas".

Así ha arrancado el socialista su intervención en la segunda jornada del Debate de Política General, en el que ha subrayado que la presidenta "promete, miente y engaña a la ciudadanía".

En concreto, ha reprochado a la presidenta que no se haya subido finalmente el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) ni puesto en marcha un impuesto a los coches de alquiler, tal y como anunció en el Debate de Política General de 2024.

Negueruela se ha centrado en el turismo, señalando que Prohens "será la presidenta de los 20 millones de turistas, sin valentía ni palabra", así como en el coste de la vida y de la vivienda, temas que, a su entender, "no quiere ver".