El PSIB avanza que no apoyará una remodelación del puerto de Palma que suponga crecimiento en oferta turística

La APB inicia la ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para presentar el proyecto

PALMA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha avanzado que no apoyará el proyecto de remodelación del puerto de Palma si este incluye un crecimiento en oferta turística. Además, ha lamentado que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) "no diga qué hay detrás" de la remodelación.

Así se ha expresado el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, tras asistir a una reunión con la APB enmarcada en la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para presentar la propuesta de reordenación de los usos del puerto.

El socialista ha agradecido el encuentro mantenido con los responsables de la APB tras las "confusas" noticias de los últimos meses. No obstante, ha criticado que no se concrete qué se hará con la oferta comercial, de ocio y de restauración. "No se quiere explicar qué hay detrás", ha apostillado.

Para el PSIB, según han señalado en nota de prensa, el puerto de Palma "no se puede convertir en un nuevo centro de ocio, de restauración o un nuevo centro comercial". "Nos oponemos radicalmente al modelo del PP de siempre", ha remarcado el portavoz.

Por ello, ha advertido a la APB que si quiere un acuerdo o consenso tendrá que precisar "hasta dónde quiere llegar con esta ampliación", conjuntamente con la sociedad civil, "sin que el proyecto suponga una nueva zona de turistificación".

Por otro lado, Negueruela ha asegurado que se recuperan proyectos de la anterior legislatura que el PP paralizó y que ahora presentan como nuevos. En concreto, se ha referido al Museu del Mar en el Moll de Pescadors, un proyecto que, según ha remarcado, ya estaba en marcha, autorizado e impulsado por el anterior Govern.

"Lamentamos que el PP en todas las instituciones esté absorbiendo todos los proyectos sin explicar que vienen de la época anterior", ha indicado, mencionando como otro ejemplo que se haya vuelto a presentar el Socib, la instalación científica impulsada por el CSIC. Negueruela ha señalado que las obras ya están licitadas y en marcha y que, por ello, "no tiene nada de nuevo una cosa que ya está en licitación".

Durante la reunión el PSIB se ha mostrado favorable a la intención de mejorar el centro de formación profesional náutico pesquero y, sobre la creación de una escuela municipal de vela, han dicho que "no se puede creer que este sea el eje vertebrador del proyecto".

LA APB INICIA LA RONDA DE CONTACTOS CON GRUPOS PARLAMENTARIOS

Desde la Autoridad Portuaria de Baleares han informado que este jueves se ha iniciado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios del PSIB y Vox para presentar la propuesta de reordenación de los usos del puerto de Palma.

Se trata, según han señalado en una nota de prensa, de la fase final del proceso participativo impulsado por la APB, una vez expuestas las principales ideas a más de 65 grupos de interés de carácter social, institucional y económico vinculadas al puerto palmesano.

El presidente de la APB, Javier Sanz, y su equipo se ha reunido hoy en la sede de la APB con los representantes del grupo socialista y Vox. Posteriormente, el equipo se reunirá con los grupos parlamentarios de MÉS per Mallorca, grupo Mixto-Unidas Podemos, el PP y la Delegación del Gobierno.

El objetivo es trasladar la nueva ubicación propuesta para los cuatro principales usos del puerto de Palma: el industrial, el de transporte de pasajeros y mercancías, el de cruceros y las actuaciones propias de puerto-ciudad.

Al igual que al resto de grupos de interés, en estas reuniones se ha compartido la visión "estratégica y conceptual" del nuevo reparto de usos del puerto con la finalidad de recoger las impresiones y comentarios iniciales de todas las partes.

Una vez el Consejo de Administración de la APB apruebe los trabajos de redacción de un nuevo proyecto y a partir de las sugerencias propuestas por todos los sectores consultados, se iniciará la segunda fase en la que se concretará el presupuesto, las hectáreas de ocupación de cada uso y cronogramas de trabajo, entre otros.

Según han recordado, la APB inició el pasado julio un proceso participativo con los distintos grupos de interés que forman parte de la comunidad portuaria de Palma con el fin de obtener el "máximo consenso" en la reordenación del puerto.

En este proceso participativo se están recogiendo opiniones y aquellos requisitos específicos que se consideren oportunos para la elaboración de una nueva propuesta que se adapte a las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés y que prime el interés general, han concluido.