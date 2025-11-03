El PSIB critica la presencia de Mallorca en la World Travel Market con una agenda "improvisada y errática"

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha criticado la presencia de los representantes de la institución insular en la World Travel Market de Londres con una agenda "improvisada y errática".

El conseller socialista Andreu Serra, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha considerado que esta ha sido la tónica del departamento de Turismo dirigido por el conseller José Marcial Rodríguez "con la colaboración imprescindible" del presidente del Consell, Llorenç Galmés.

"Rodríguez va a su bola, sin consensuar ni la imagen ni los actos que el departamento de Turismo lleva a Londres y que deberían ser la carta de presentación de todo el sector ante el mundo", ha recriminado Serra.

La propuesta que el Consell de Mallorca llevará a la feria turística, ha proseguido, "no ha sido consensuada con los agentes del sector turístico y no conecta con el sector hotelero, la vivienda vacacional ni con la ciudadanía, por mucha propaganda que se difunda".

Es el caso, por ejemplo, del uso de herramientas de inteligencia artificial en la promoción turística, algo que para los socialistas se ha hecho "de manera desconcertarte y alejada de la realidad del sector". Las iniciativas, ha insistido Serra, "parecen sacadas de una improvisación personal, sin fundamento ni diálogo con los profesionales implicados".

Los socialistas han adelantado que pedirán el coste total de la presencia del Consell de Mallorca en la World Travel Market, incluidos los patrocinios y la publicidad y los gastos de los actos paralelos y de todas las personas desplazadas a Londres.

Serra ha aventura que será "un gran gasto" y ha reprochado a Galmés y Rodríguez que hayan "querido hacer ver que ahora van a menos ferias y que por lo tanto se gastan menos en promoción".