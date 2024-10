El PSIB de Manacor señala que la falta de personal en el Ayuntamiento afecta a la "prestación de servicios públicos"

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado la "nefasta gestión de personal" del Ayuntamiento de Manacor lo que, a su juicio, "pasa factura a la prestación de servicios públicos municipales" y lo ha ejemplificado en la situación en las instalaciones deportivas.

La agrupación local ha apuntado que las bajas producidas recientemente y su "no sustitución" han provocado que los usuarios "tengan que llegar a saltar las barreras para acceder a la pista de atletismo", según ha explicado el PSIB en un comunicado.

"El malestar entre el personal municipal se manifiesta desde hace tiempo y sus reclamaciones no se han tenido en cuenta, puesto que, entre otras cosas, advierten que no pueden cerrar las instalaciones en su horario laboral y no tienen posibilidad de cobrar horas extraordinarias, ni cambiar los turnos de trabajo", han resaltado.

El regidor del PSIB Llorenç Mesquida ha afirmado que esta problemática, que, desde su punto de vista, "debería ser interna" del Ayuntamiento, "ha aflorado" y ya "afecta al mantenimiento y el funcionamiento de unas instalaciones que son públicas".

El PSIB de Manacor ha asegurado que, desde hace algunas semanas, quien cierra la instalación deportiva de la Torre dels Enagistes es "la persona encargada de la cantina".

Asimismo, han indicado que la instalación deportiva de Son Macià también "se ha visto afectada por esta dejadez municipal" y los usuarios han alertado el "estado de abandono" y la "degradación" que sufren las instalaciones, que "no cuentan con el mantenimiento que debería hacerse a diario".