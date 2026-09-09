El PSIB pide explicaciones al Consell por el "traslado improvisado" de las actividades del Casal de Dones

Archivo - La consellera socialista Bea Gamundí - PSIB - Archivo

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB en el Consell de Mallorca ha pedido este miércoles explicaciones a la institución insular ante el "traslado improvisado" de las actividades del Casal de Dones y ha advertido sobre el "desmantelamiento encubierto" del servicio.

En un comunicado, la consellera socialista Bea Gamundí ha criticado la "total improvisación" del Consell, que la semana pasada anunció el traslado del Casal al edificio de las Germanetes "cuando hacía más de un año que sabía que tenía que realizar obras en la sede del Casal".

Según ha explicado el grupo, las entidades afectadas se quejan de que en las Germanetes no se podrá llevar a cabo ninguna de las actividades comunitarias que ya estaban previstas para los próximos meses.

Gamundí ha considerado que la cesión de un espacio para asambleas "es una cortina de humo para tapar el desmantelamiento real del servicio" y ha señalado que el gobierno insular ha reconocido que tendrá que licitar un nuevo contrato y que todos los talleres ordinarios, así como la programación comunitaria, quedarán suspendidos durante meses. "Esta paralización forzada pone en riesgo la continuidad de un espacio que es esencial para la participación y el empoderamiento de las mujeres de Mallorca", opinan los socialistas.

Según indica el partido, los informes técnicos de mayo de 2025 demuestran que el departamento conocía perfectamente, desde hacía más de un año, las deficiencias derivadas de las lluvias y de las obras que habían afectado a la sede del Casal de Dones. Sin embargo, durante este tiempo no había previsto ninguna alternativa para mantener la actividad ni había mantenido contactos con las entidades que trabajan habitualmente en el Casal.

"Han tenido tiempo y recursos para tramitar la compra de una nueva sede para los despachos y el CID (centro de información de la mujer), pero no han previsto ninguna alternativa ni ningún calendario para garantizar la dinamización ciudadana", ha señalado Gamundí.

Gamundí ha destacado que el Casal de Dones es mucho más que un edificio. "Es un punto de encuentro vivo para la participación, para crear redes y para el empoderamiento de muchísimas mujeres a través de sus talleres y actividades", ha declarado antes de advertir de que este traslado "pone en peligro real la continuidad de la programación".

El Grupo Socialista ha registrado una batería de preguntas para exigir explicaciones inmediatas y reclama que el Consell convoque formalmente al tejido asociativo, haga público el proyecto de obras con un calendario real y ofrezca garantías sobre la reanudación de los talleres y sobre la continuidad laboral de las trabajadoras del servicio.