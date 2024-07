El PSIB pide a Prohens "apartar a Le Senne de la presidencia del Parlament" para "dignificar su primer año de Govern"

PALMA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha pedido este lunes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, "apartar a Le Senne de la presidencia del Parlament" para, de este modo, "dignificar su primer año de Govern" que, de lo contrario, "está marcado por el fascismo, la rotura de símbolos y el retroceso democrático que se ha evidenciado en las últimas semanas".

Así lo ha manifestado esta jornada, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, quien ha reprochado al Govern de Prohens "haber contribuido" en este primer año de mandato, en concreto desde sus primeros pactos con la "ultraderecha" de Vox "a tensar y crispar a la sociedad balear", que en estos últimos 12 meses se ha manifestado "en más ocasiones que en los últimos ocho años de gobiernos progresistas" en esta CCAA.

Por este motivo, Negueruela ha invitado a Prohens a "reflexionar sobre sus pactos, en lugar de decirle a la oposición que es lo que tiene que hacer", cuando ha sido ella, como presidenta del Govern, quien "ha contribuido a tensar a la sociedad balear, haciendo insostenible el acceso a la vivienda en estas islas, todo por no querer utilizar los mecanismos impulsados por el Gobierno del Estado" así como "favoreciendo a los ricos con la rebaja de impuestos, dejando de lado a los colectivos más necesitados, y retrocediendo en derechos y libertades".

"Mucho hablar de libertad pero solo la quieren para ellos, para legalizar piscinas y chalets y, así, poder vender las islas a un precio cada vez más alto", ha denunciado el portavoz socialista, quien de igual manera ha criticado que "Vox, gracias a los pactos del PP con la extrema derecha, pueda romper símbolos y lanzar mensajes agresivos contra el colectivos Lgtbi, las entidades memorialistas y las organizaciones sindicales", como "se ha sintetizado" lo ocurrido en las últimas semanas "en la persona del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, quien agredió verbal y físicamente a las diputada socialistas" que exhibieron en la Cámara la imagen de Aurora Picornell, sindicalista y militante del Partido Comunista asesinada en el año 1937, durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley de Vox para derogar la ley de memoria democrática.

"A diferencia de en Francia y en Europa, donde todas las fuerzas democráticas pactan para combatir el avance de la extrema derecha, Prohens pacta con ella, con los mismos que lanzan discursos de odio. En Francia, Prohens pactaría con Le Penn", se ha mostrado convencido Negueruela, quien ha añadido que "esta actitud de la presidenta del Govern marcará lamentablemente toda la legislatura".

Por este motivo, ha reiterado su petición a Prohens de que "no mantenga ni un minuto más a Le Senne como presidente del Parlament" porque esta persona, quien además es la segunda autoridad de Baleares, "representa todo lo que no se ha de hacer en democracia", como ya ha demostrado al "no respetar a las víctimas". "¿Qué pasaría si se hubiera roto una imagen de una víctima de cualquier otra circunstancia, que pasaría si fuera una víctima de ETA, lo tolerarían la presidenta del Govern y el Partido Popular en su conjunto?", se ha preguntado, respondiéndose a sí mismo que "posiblemente no, y ahora lo hace porque ha pactado con la extrema derecha", como se ha visto en la mayoría de los ayuntamientos de las Islas donde "el PP ha condenado la violencia de Le Senne pero no pide su dimisión".

"Esto es una vergüenza democrática y un ejemplo claro de cinismo", ha considerado el portavoz socialista, quien ha añadido que "si condenan lo ocurrido hay que pedir su lógica consecuencia", más aún cuando, ha enfatizado, "el PSIB-PSOE ha puesto a todos sus diputados a disposición del PP para nombrar a cualquier miembro de su formación política como nuevo presidente del Parlament, precisamente para hacer lo que se ha hecho en Europa o en Francia" y, de este modo, ha hecho hincapié, "poder tener un Parlament digno".

Con todo, Negueruela ha reiterado la solicitud de reunir "de manera inmediata" la Mesa del Parlament --antes del 10 de julio, cuando se prevé que esta se reúna de manera ordinaria--, que, según ha denunciado, "ha sido secuestrada por PP y Vox" en "una muestra más de actitud antidemocrática"; así como también la convocatoria de una reunión de la Diputación Permanente para debatir la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir la revocación de Le Senne.

PUERTO DE PALMA

Por otro lado, el portavoz socialista en el Parlament, ha aprovechado para exigir al Govern que aclare qué va a hacer con el Puerto de Palma, porque "este no debería de ser el cortijo del señor Bonet", a quien acusan de querer ampliar este espacio para hacerlo "una zona de más lujo, más ocio y menos industria".

"Deberían escuchar más a la ciudadanía, que ya dijo que esto no es lo que quiere, así como hablar con el Consell de Mallorca porque no se puede hacer un control de carga de la isla sin tener en cuenta una posible ampliación del Puerto de Palma, a la que el PSIB-PSOE se opone con rotundidad", ha subrayado Negueruela.

MESA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y CONTROLES DE INSPECCIÓN DE TRABAJO

Finalmente, en materia turística, el portavoz socialista ha criticado al Govern su "parálisis", acusándoles de "no impulsar nuevas medidas excepto la legalización del rústico, con aparcamientos de temporada en Es Caló des Moro y otras ubicaciones", mientras "culpan de la saturación a los últimos ocho años de gobierno progresista, sin tener en cuenta las leyes Delgado y Martínez".

En este sentido, ha dicho además "no entender como no se están conformando las mesas" por el pacto social y político por la sostenibilidad de Baleares. "Tal vez, ha considerado Negueruela, es que no quieren medidas para este verano y prefieren romper todos los límites turísticos".

Asimismo, ha reprochado al Govern haber eliminado los controles de inspección de trabajo y, de este modo, "evitar un control de las cargas de la camarera de pisos", ha concluido a modo de ejemplo.