El PSIB, sobre el plan de libre elección de lengua: "Destinar un millón de euros a esto es mucho"

PALMA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha considerado que destinar un millón de euros al plan piloto de libre elección de lengua es "mucho". "Es un derroche de un millón de euros", ha criticado el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueuruela.

En declaraciones a los medios este viernes, el socialista ha dado las gracias a la comunidad educativa que, a su parecer, ha estado "a la altura" y es "quien ha parado este plan".

Asimismo, ha considerado que la ciudadanía dio "una respuesta clara" de que no quería la implementación del plan y que, en consecuencia, el PP "debería pararlo y no permitir este derroche". "No tiene ningún sentido el comienzo de la segregación lingüística en nuestras islas", ha añadido.

Para Negueruela, la partida de 20 millones de euros, destinada inicialmente al plan, se debería emplear para realizar obras educativas y "mejoras reales" en educación.

Por otro lado, ha criticado que para el PP hace unos años el inicio de curso "se basaba en el número de barracones y ahora son aulas modulares" que, según el socialista, son "impecables" para el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

Sobre esta cuestión, ha apuntado que si los 20 millones de euros se hubiesen destinado el año pasado a realizar mejoras en las infraestructuras ahora "no habría esta situación". "Pararon estas mejoras para tener una reserva 'voxista'", ha concluido.