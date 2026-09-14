El PSIB preguntará por las "zonas tensionadas" y el PP pedirá los informes sobre el "riesgo" migratorio en el Parlament

Archivo - Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSIB y del PP han introducido algunas modificaciones en el orden del día del pleno del Parlament que se celebrará este martes, los primeros para preguntar acerca de las "zonas tensionadas" y los segundos para pedir los informes en los que supuestamente se alerta de un "alto riesgo" migratorio en Baleares.

Estas novedades las han explicado los portavoces de los dos grupos parlamentarios, Iago Negueruela y Sebastià Sagreras, en sus respectivas ruedas de prensa previas a la sesión plenaria.

Los socialistas, ha señalado Negueruela, han introducido cambios en dos de sus preguntas. La diputada Amanda Fernández finalmente interpelará a la consellera de Salud, Manuela García, acerca de su apoyo a la gerente de Son Espases, Cristina Granados, después de que la semana pasada evitara contestar.

"Quien tiene que explicar si confía en la gerente o no es ella, sino no puede seguir ni un día más. Creemos que la gerente tiene que dimitir y que la consellera, absolutamente ineficaz, tiene que tomar medidas", ha manifestado.

También ha cambiado la pregunta que el portavoz dirigirá a la presidenta del Govern, que pasará de girar alrededor de las medidas para paliar los efectos del cambio climático a las "zonas tensionadas". "¿Sigue pensando que Baleares no es una zona tensionada?", reza el documento registrado en el Parlament este lunes.

El socialista ha vinculado esta pregunta con la propuesta presentada la semana pasada por la Comisión Europea para, entre otras muchas cuestiones, limitar la compra de segundas residencias como respuesta a la crisis habitacional.

"La semana pasada escuchamos al vicepresidente decir que estudiarían la normativa europea, que respaldamos. Pero esta habla de trabajar en la limitación de segundas residencias y declarar zonas tensionadas. No entiendo que digan que la van a estudiar si no quieren aplicar ni lo más mínimo, que es declarar zonas tensionadas", ha señalado Negueruela.

En la ley de capitalidad de Palma, que próximamente comenzará su tramitación parlamentaria, hay una enmienda del grupo socialista que plantea esta medida, ha recordado.

La otra modificación afecta a la proposición no de ley (PNL) con la que el PP tratará de obtener el apoyo del pleno para manifestar su apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí, defender la integridad territorial de España, rechazar las reivindicaciones de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, reprochar la actuación del Gobierno o pedir la visita del Rey Felipe VI a la ciudad autónoma, entre muchas otras cuestiones.

La iniciativa también incluye algunas cuestiones relativas a Baleares, como instar al Ejecutivo central a elaborar un plan específico para su frontera marítima o a defender ante la Unión Europea la concesión de más recursos para la vigilancia fronteriza, a las que ahora se sumará la petición de que el Gobierno informe de la existencia o no de un informe alertando del "alto riesgo" de llegada de migrantes en patera al archipiélago.

"Hemos visto la necesidad de presentar una autoenmienda a esta iniciativa, que registramos después de la invasión, porque el presidente del Gobierno, desde el Congreso, hizo referencia a informes de inteligencia y de las fuerzas de seguridad que hablaban del ato riesgo de llegadas por vía marítima a las costas", ha incidido Sagreras.

La intención del PP, como ya ha hecho Prohens por carta y el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados por sus cauces, es conocer "qué sabía el Gobierno, cuál es el contenido de los informes, desde cuándo tenían la información, por qué Baleares no recibió información y si a partir de los informes se adoptaron medidas".

El portavoz 'popular' ha confiado en que la PNL será aprobada, previsiblemente con los votos de Vox. Lo que no confía que suceda es la comparecencia del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. "No hemos tenido respuesta y todo indica que no querrá comparecer", ha dicho.

LA TARIFA DE TIRME Y LA COMPARECENCIA DE MATEO

El pleno debatirá también una proposición no de ley del PSIB para tratar de instar a la Sindicatura de Cuentas a realizar un informe específico para revisar el cálculo tarifario realizado por Tirme, poniendo el foco sobre el sistema de pagos y compensaciones utilizado en la determinación de la tarifa de los residuos sólidos urbanos del Consell de Mallorca con la concesionaria.

También pedirán que el órgano fiscalizador realice un estudio sobre el equilibrio económico y financiero de la empresa y un informe para analizar el importe que debería recibir para el tratamiento de los residuos que se trasladan desde Eivissa.

"El vicepresidente y Galmés dijeron que se valora, se estudia. Más que valorar y decir cosas, se trata de estar de acuerdo en que la Sindicatura intervenga de una vez por todas en el contrato de Tirme y se pueda poner a trabajar al respecto", ha incidido Negueruela.

Antes de estos dos debates, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, deberá subir al estrado para dar cuentas de la gestión de dos de las áreas que son de su competencia.

La primera será en el marco de una interpelación relativa a política general en materia de vivienda, que ha sido tramitada de urgencia por el grupo parlamentario de MÉS per Mallorca.

La segunda será una comparecencia, también pedida por los ecosoberanistas, para que ofrezca detalles acerca de una prometida mejora de la oferta del servicio de trenes nocturnos durante el verano.

LA SESIÓN DE CONTROL

Pero como es habitual, el pleno comenzará con la sesión de control al Govern, en el que los consellers deberán contestar a diferentes preguntas formuladas por los grupos de la oposición.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, tendrá especial protagonismo con cuatro preguntas, dos de las cuales girarán acerca de la polémica destitución de la hasta hace poco directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer Matas, y su supuesta relación con las gestión de las hamacas y sombrillas de las playas de Formentera.

El responsable de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, deberá dar cuenta de sus políticas ahora que la temporada estival está en sus últimos compases, y la consellera de Salud, Manuela García, afrontará preguntas sobre la gerente de Son Espases o las reivindicaciones de las enfermeras.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, deberá aclarar si cree que la vivienda "debe ser para los residentes" (MÉS), si está dispuesta a "impedir que Baleares se convierta en la próxima Ceuta" (Vox) y si piensa que el archipiélago es una "zona tensionada" (PSIB).