El PSIB recrimina a Galmés sus alabanzas al plan urbano de Estellencs mientras "oculta recalificaciones" al alcalde

Representantes del PSIB en el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Estellencs. - PSIB

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reprochado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que hablara de las "bondades" del Plan General Urbano de Estellencs, pese a "ocultar recalificaciones" que afectan a propiedades del alcalde, Bernat Isern, y un familiar del regidor del PP Miquel Ángel Rosselló.

De esta manera, han señalado la "falta de transparencia" de Galmés en la presentación del planeamiento del municipio, que se realizó el pasado martes, según ha indicado el PSIB en un comunicado.

El conseller insular del PSIB en el Consell de Mallorca Jaume Mateu ha aseverado que este plan urbanístico ha estado "tutelado" por el Consell, por lo que ha criticado la gestión del PP en este asunto.

"Galmés presentó el plan como si fuera un ejercicio de buena gestión pero escondió que incluye recalificaciones que afectan directamente cargos de su partido. Esta opacidad es inadmisible en una institución pública", ha mantenido.

Asismismo, ha resaltado que este jueves el alcalde y el regidor reconocieron que tenían "intereses privados" y por eso se ausentaron de la votación del plan en el Pleno. Por eso ha mantenido que el hecho de que ahora quieran votar el mismo punto, a su manera de ver, es "una maniobra que deslegitima todo el proceso".

Mateu ha explicado que después el pleno de este jueves, el Ayuntamiento de Estellencs convocó inmediatamente un nuevo pleno para el próximo martes, en el que Isern y Rosselló ya han anunciado que participarán y votarán para "contradiciendo su propia justificación".

El representante socialista ha resaltado la "contradicción" entre el planeamiento impulsado por el Consell y el discurso público del PP sobre la Serra de Tramontana.

"Es una paradoja que el lunes Galmés anunciara en Galatzó la tramitación de una ley para proteger la Serra y, el día siguiente, presentara un planeamiento expansivo y atentatorio contra el paisaje cultural de Estellencs. Esto demuestra una hipocresía absoluta", ha afirmado.

Mateu ha remarcado que el Consell de Mallorca "no puede avalar" un planeamiento urbanístico "manchado por conflictos de interés" y que, desde su punto de vista, "va en contra de los valores de preservación que la Serra necesita".

En ese sentido, ha exigido explicaciones públicas tanto a Galmés como a los responsables municipales y ha advertido que "no se puede gobernar un municipio, ni dirigir una institución insular como si fueran una extensión del patrimonio particular de nadie".

El PSIB de Mallorca ha reclamado que el Plan General de Estellencs se tramite "con todas las garantías, transparencia y participación", y que cualquier cargo público con intereses directos "se abstenga de manera coherente y continuada".

Mateu ha concluido que la ciudadanía de Estellencs merece un planeamiento "pensado para el futuro del pueblo" y para "la protección de la Serra, no para los intereses privados de ningún cargo del PP".