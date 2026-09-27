El PSIB de sa Pobla pide ampliar las plazas 0-3 después de que 16 niños no consigan entrar en las 'escoletes'

Archivo - Aula de la 'escoleta' de Sant Rafel, en una foto de archivo. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN - Archivo

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de sa Pobla defenderá una moción en el próximo pleno municipal para aumentar las plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil, debido a que 16 bebés no han podido entrar en las aulas de 0 años.

Los socialistas han criticado que estas familias no disponen de "alternativas viables" de escolarización en el ámbito público en sa Pobla, según ha explicado el PSIB en una nota de prensa.

La regidora del PSIB Xesca Mir ha advertido que la gratuidad del 0-3 es un "adelanto social indiscutible" pero ha recalcado que si no va acompañada de planificación y de creación de plazas, "acaba generando angustia e inseguridad a las familias que más lo necesitan".

Mir ha remarcado que en sa Pobla la demanda ha crecido de manera "exponencial" y que la Escoleta Municipal Huialfàs y la Escoleta Confits ya "han llegado al límite de su capacidad". "No se puede pedir a las familias que renuncien a su trabajo o que se desplacen a municipios donde la plaza no es compatible con su vida laboral, es una situación injusta e insostenible", ha afirmado.

La iniciativa socialista recuerda que el municipio cuenta con centros educativos en construcción que podrían incorporar aulas de 0-3 si la Consellería de Educación y Universidades actúa "con celeridad y planifica espacios adecuados".

Mir ha defendido que el propio marco educativo autonómico y estatal promueve centros integrados de 0 a 12 años, por lo que sería el momento de "aplicar esta visión en sa Pobla para garantizar continuidad pedagógica y facilitar la conciliación".

Mir ha insistido que estas 16 familias "no pueden esperar más", puesto que necesitan una respuesta "inmediata" y el Govern "tiene la obligación de garantizarla".