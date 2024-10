PSIB Santa Margalida critica el "pacto oculto por la alcaldía" entre PP y Monjo basado en la "impunidad" del agroturismo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Santa Margalida han criticado que el "pacto oculto por la alcaldía" entre el PP y el edil Joan Monjo se basa en "la impunidad de su agroturismo".

En un comunicado, el PSIB ha señalado que el pasado 8 de octubre el Consell de Mallorca revocó la declaración responsable de inicio de actividad turística (Driat) del agroturismo Sa Talaia Blanca, vinculado al alcalde de Santa Margalida. Un hecho, han indicado, que se suma a la sentencia de marzo de 2023 que también revocaba todos los permisos de actividad turística del agroturismo.

Según los socialistas, este hecho se suma a una "larga lista de incumplimientos e infracciones ya conocidos" que, a su parecer, el PP ha tolerado para "mantener el establecimiento turístico abierto".

En esta línea, el portavoz del PSIB en Santa Margalida, Xisco Bergas, ha opinado que es "evidente" que el PP "ha utilizado el Consell de Mallorca para favorecer al alcalde". "Este trato de favor, la impunidad en el control de un agroturismo ilegal que ha seguido operando durante el último año, está directamente vinculado al pacto entre PP y Joan Monjo para controlar el Ayuntamiento", han asegurado.

Sobre el acuerdo, han subrayado que se negoció directamente por la dirección del PP en Palma, "ignorando completamente el comité local del partido en Santa Margalida". "A pesar de que el pacto nunca se ha hecho público, está claro que está relacionado con este agroturismo", ha apuntado Bergas, agregando que "si no fuera así, no se entiende por qué el PP todavía no ha abandonado el gobierno municipal".

Para los socialistas, la gestión del agroturismo es "solo un elemento más" en una situación que consideran "alarmante", refiriéndose a "contrataciones irregulares reconocidas por el alcalde en el pleno y ante los medios, espías contratados para vigilar funcionarios, pagos de miles de euros en horas extra a determinados trabajadores, concursos de estabilización sospechosos y otras irregularidades".

"En cualquier otro municipio ante una situación como esta el alcalde ya habría dimitido", ha criticado el portavoz, quien señala que Joan Monjo no lo hará. Por ello, ha dicho que la continuidad del alcalde recae en el PP de Santa Margalida, el grupo mayoritario.

Con todo, ha exigido a los 'populares' que abandonen el gobierno municipal y retiren su apoyo al alcalde. "¿Por qué no salen del gobierno municipal? ¿Por qué no se ponen al lado de los ciudadanos y dejan al alcalde solo? ¿Qué esconde ese pacto que ha hecho que el Partido Popular sacrifique los intereses de Santa Margalida?", ha preguntado Bergas.