PSIB sitúa la reorganización en la Conselleria de Educación en la preparación para implantar la libre elección de lengua

PALMA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha situado este viernes la remodelación anunciada en la Conselleria de Educación y Universidades en la preparación del Govern para implantar la libre elección de lengua.

En un comunicado, la diputada socialista Amanda Fernández ha alertado de que en solo seis meses hay servicios que han cambiado hasta cuatro veces de dirección general, mientras que los cambios anunciados este viernes "no siguen ningún criterio lógico ni funcional, lo que demuestra que no importa nada la gestión educativa ni la mejora de la calidad educativa de nuestros niños".

La socialista se ha referido así al cese de tres directores generales de cinco. "Esto no es una reestructuración, es una crisis importantísima, con un conseller sin credibilidad que no escucha a los más de 170 centros y representantes de la comunidad educativa que le dicen alto y claro que la lengua no se toca y que no quieren la segregación lingüística", ha añadido.

Desde el PSIB han criticado igualmente la creación de una nueva secretaría autonómica, que, a su juicio, incumple una vez más el compromiso de reducir los altos cargos. "Se demuestra que se está preparando la Conselleria para aplicar la segregación", ha afirmado.

La diputada socialista ha recordado que el Govern acaba de aprobar unos Presupuestos que "ya no sirven de nada".