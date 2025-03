PSIB sospecha que "llegará verano y no habrá ninguna medida" del Govern para combatir la masificación turística

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE sospecha que "llegará verano y no habrá ninguna medida" del Govern para combatir la masificación turística, pese a que, ha recordado el Grupo Parlamentario, la presidenta, Marga Prohens, anunciara en el Debate de Política General que en febrero se aprobaría un decreto ley de medidas urgentes contra esta situación.

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "incumplimiento de la palabra dada" al no aprobar el decreto ley de medidas urgentes contra la masificación turística, así como también de "falta de políticas, dirección, medidas y valentía", porque "mientras en verano habla de saturación, en invierno no" y "tampoco habla de decrecimiento, si no que ahora usa el eufemismo de la contención".