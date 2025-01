El PSOE de Calvià pide el cese del responsable municipal de educación por la falta de calefacción en un centro educativo

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calvià ha pedido el cese del gerente del Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas (IMEB), Néstor García, al considerar que no está capacitado para solucionar la falta de calefacción en el CEIP Ses Rotes Velles de Santa Ponça.

También, ha subrayado la formación en un comunicado, por las "acusaciones falsas" vertidas contra el anterior equipo de gobierno, a quienes ha responsabilizado de los defectos del proyecto de instalación de la calefacción del centro educativo.

El regidor socialista Borja Martorell ha reprochado al Ayuntamiento que, si consideraban que el proyecto planteado durante la anterior legislatura no es el correcto, hayan sacado a licitación las obras sin haberlo modificado.

"Es inaceptable que el actual equipo de gobierno del PP y Vox nos eche la culpa del problema de la caldera del CEIP Ses Rotes Velles cuando ellos ya llevan casi dos años gobernando", ha dicho.

Martorell también ha hecho referencia a la acusación vertida por el gerente del IMEB al respecto a la incapacidad presupuestaria para poder sacar adelante el proyecto.

"¿Por qué no se hizo una modificación de crédito durante el 2023 bajo el gobierno de PP y Vox?, ¿por qué no incluyeron esta partida durante el 2024?, ¿nos pueden explicar cómo se deja en un cajón una licitación? Lo que está claro es que se encuentran un proyecto iniciado y son incapaces de no tener problemas durante su ejecución", ha considerado el socialista.

Asimismo, ha reprochado que García eche la culpa de los problemas con la calefacción cuando, a su juicio, se deben a "su falta de gestión y supervisión" de las obras en la caldera y desde la dirección del centro educativo llevaban dos meses avisando.

"No hicieron nada por solucionarlo hasta que la noticia saltó a los medios de comunicación. Es la única realidad que existe, todo lo demás es querer descargar responsabilidades en otras personas", ha concluido Martorell.

Por todo ello, el grupo municipal socialista ha instado al alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, que cese "de manera inmediata" a García.

El gerente del IMEB, en declaraciones al 'Diario de Mallorca', ha confiado que el nuevo sistema de calefacción de Ses Rotes Velles pueda estar en marcha a partir de la semana que viene y ha asegurado compartir el malestar de la comunidad educativa.

Además, ha achacado los problemas al hecho de que, según su versión, el anterior equipo de gobierno --socialista--, licitó el proyecto y después "se quedó en un cajón", algo que se encontraron al acceder al Ayuntamiento y para lo que no había partida presupuestaria prevista.