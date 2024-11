El PSOE de Palma cree que las restricciones a habitar en caravanas "sancionan" a quienes no pueden acceder a la vivienda

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Palma, Xisco Ducrós, ha considerado que la nueva ordenanza cívica del Ayuntamiento, que entre otras cosas restringe la posibilidad de vivir en una autocaravana, "sanciona a aquellas personas que no pueden permitirse alquilar o comprar una vivienda".

Así se ha expresado el socialista después de que el alcalde, Jaime Martínez, anunciara este miércoles la aprobación inicial de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica de Palma, que establece sanciones para regular el uso de autocaravanas como viviendas, las visitas guiadas de más de 20 turistas y la circulación en patinetes y otros vehículos de movilidad personal sin seguro civil.

"No compartimos el modelo del alcalde de que en Palma todo esté prohibido y perseguido", ha señalado Ducrós, quien ha criticado la "nula predisposición" del equipo de gobierno de consensuar las medidas con el resto de grupos municipales.

También ha lamentado que la ordenanza no aborde el problema de la vivienda y sancione "a aquellas personas que no pueden permitirse alquilar o comprar una vivienda y que viven en una autocaravana". "No aportan soluciones, directamente penalizan y persiguen", ha reprochado.

Además, esta "ordenanza de persecución" obliga a la ciudadanía "a informar de las infracciones que puedan afectar a la convivencia", ha zanjado.