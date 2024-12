PSOE Palma lamenta que el Consell Social de la Ciutat de este lunes no aborde la "saturación" turística en la ciudad

Socialistas recuerdan que el 12 de junio se aprobó celebrar un Consell Social para tratar este tema, reunión que no se ha convocado

Ducrós: "Al equipo de gobierno no le interesa la participación, no le interesa convocar los órganos sectoriales porque no le interesa escuchar la opinión de la ciudadanía"

PALMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha lamentado que el Consell Social de la Ciutat de este lunes no haya abordado la problemática de la "saturación" turística en la ciudad.

En una nota de prensa, el PSOE Palma ha criticado que el alcalde de la ciudad, el 'popular' Jaime Martínez, haya convocado este 2 de diciembre el Consell Social de la Ciutat para la aprobación de los presupuestos para el 2025 y se haya olvidado de incluir en el orden del día abordar la problemática de la "saturación" turística en la ciudad, tal y como se aprobó en el Debate de la Ciudad celebrado el pasado 12 de junio. Aquel día, se dio el visto bueno a una propuesta de los socialistas que, a día de hoy, todavía no ha tenido lugar.

El portavoz del PSOE Palma, Xisco Ducrós, ha considerado que "es imprescindible que la ciudadanía y las entidades sociales tengan voz en la toma de decisiones que definen el futuro de la ciudad como son los temas de la saturación turística o la precariedad laboral". Por eso, "hoy se pierde una oportunidad única". "Al equipo de gobierno no le interesa la participación, no le interesa convocar los órganos sectoriales con la presencia de los representantes de la sociedad civil y de los grupos municipales porque no le interesa escuchar la opinión de la ciudadanía", se ha quejado.

Para Ducrós, "Palma se tiene que encaminar a un modelo económico donde no solo se genere riqueza, si no que se haga de manera justa y sostenible como siempre se ha defendido desde el PSOE de Palma". Ducrós ha remarcado y recordado que "es urgente que el Consell Social de la Ciutat revise y modifique las políticas que transformen Palma de manera negativa". "Nuestra ciudad tiene que tomar medidas para garantizar el proyecto de vida de la ciudadanía, y se tiene que hacer con la participación y con la escucha activa de las entidades, y los vecinos de Palma para hacer frente las necesidades de la ciudadanía y definir el futuro de la ciudad", ha dicho el portavoz.