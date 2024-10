El PSOE Palma pide al Ayuntamiento un refuerzo del transporte público para poner fin al "colapso diario" de la ciudad

Los socialistas proponen mejorar el servicio de la EMT y Bicipalma, además de potenciar la red ciclista y para peatones

PALMA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha pedido al equipo de gobierno del Ayuntamiento un refuerzo del transporte público --en concreto, ha propuesto mejorar el servicio de la EMT y Bicipalma, además de potenciar la red ciclista y para peatones-- para poner fin al "colapso diario" que, según han lamentado los socialistas, vive la ciudad.

En una nota de prensa, el PSOE Palma ha solicitado al equipo de gobierno municipal que implemente medidas para acabar con el "colapso diario" que vive la ciudad. Unas medidas que en opinión de los socialistas deberían pasar por mejorar el transporte público, tanto el servicio de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) como el de Bicipalma, además de potenciar la red ciclista y para peatones.

"Vivimos en un atasco constante, una situación que no mejora, si no que empeora día a día", ha afirmado el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Ducrós. Para Ducrós, actualmente hay dos problemáticas principales que afectan a la ciudadanía "el acceso a una vivienda", por un lado, "y el colapso diario que sufre Palma", por otro. "El equipo de gobierno municipal ha demostrado que no sabe qué hacer en materia de movilidad, que no cree en el transporte público porque durante este año no han puesto en marcha ninguna actuación para revertir la situación", según el portavoz.

Por este motivo, los socialistas presentarán en el próximo pleno una moción para solicitar un refuerzo del transporte público de Palma, tanto de la EMT como de Bicipalma; la mejora de la red ciclista y de peatones y la creación de aparcamientos disuasorios.

"Palma nos está expulsando: la vivienda es un lujo que no nos podemos permitir y vivimos en un atasco constante. Hay que proponer soluciones que sean factibles y reales, pero el equipo de gobierno municipal y el alcalde están colapsados", ha dicho Ducrós.

El portavoz ha recordado que, durante el último año y medio, los socialistas han presentado 17 mociones en el pleno para intentar mejorar la situación, "propuestas siempre en positivo y pensando en la ciudadanía". "O nos han votado en contra o no aplican las medidas. Han dicho no a comprar buses cero emisiones para incrementar la flota, ampliar la red actual de peatones con la creación de nuevos ejes cívicos y verdes y a aumentar líneas y frecuencias y mejorar la calidad del transporte público de Palma y Mallorca en colaboración con el Govern", ha explicado. "Una muestra de que no les interesa lo más mínimo solucionar el problema, las únicas propuestas que han presentado son las de ampliar los carriles de la Vía de Cintura y de la autopista del aeropuerto", ha concluido Ducrós.

Para el portavoz adjunto del PSOE en Cort, Francesc Dalmau, "el equipo de gobierno municipal lo único que ha hecho en temas de movilidad es renunciar a fondos, sus renuncias nos salen muy caras". "Si no se implementan medidas, la situación irá a peor. Ahora, no hay alternativa sostenible al contexto de crisis climática", ha dicho.

La moción insta al equipo de gobierno municipal a reforzar las líneas de bus con más demanda, con el objetivo de prestar un mejor servicio a la ciudadanía de Palma. Especialmente, en las que se producen más situaciones de vehículos completos. También se pide la creación de nuevas rutas de bus para dar respuesta a las necesidades de una ciudad que, han reiterado los socialistas, no para de crecer en población y así reducir también el "colapso" de vehículos que "atascan" 'Ciutat'. Por este motivo, según el PSOE Palma, es necesario incrementar la actual flota de vehículos de la EMT en la ciudad, anunciando la licitación antes de finalizar en 2024.