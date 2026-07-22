PSOE Sant Antoni denuncia el "deplorable estado" del muro construido hace tres años en Sant Mateu

Muro de Sant Mateu - PSIB

EIVISSA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sant Antoni ha denunciado públicamente este miércoles el "deplorable estado" de tramos del muro de piedra construido dentro del proyecto de embellecimiento del núcleo urbano de Sant Mateu, inaugurado en 2023.

Según han lamentado los socialistas, la situación evidencia un deterioro prematuro de una actuación que supuso una inversión de un millón de euros, de los cuales 407.000 euros fueron aportados por el Govern.

Para el PSOE, el estado actual del muro "es inaceptable" y obliga al PP a dar explicaciones sobre las causas de este deterioro.

El PSOE de Sant Antoni ha considerado "incomprensible" que una obra que costó más de un millón "presente este nivel de degradación cuando no han pasado ni tres años de su inauguración". Así, el Ayuntamiento debe determinar si los desperfectos responden a problemas de ejecución o a una falta de conservación posterior.

La formación ha recordado que la responsabilidad recae sobre el Ayuntamiento, siendo "inadmisible" que una inversión de este importe presente este aspecto al cabo de poco tiempo".

El PSOE ha exigido saber si todavía las obras están en garantía, así como una actuación urgente para reparar los tramos afectados y evitar que continúe el deterioro del muro.