El responsable del 'Cucurutxo' insiste en que el accidente fue intencionado: "Comenzaron a rular memes de cachondeo"

PALMA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El afectado por el accidente en el local 'Cucurutxo' de Portocolom, un suceso que la Fiscalía vincula a un caso de corrupción en Felanitx, ha insistido este miércoles, en el juicio que celebra la Audiencia Provincial, en que el choque fue intencionado. "Luego comenzaron a rular una serie de memes y fotos de cachondeo", ha detallado.

El testigo es el hijo de uno de los denunciantes, empresario rival del licitante que ganó el concurso de playas en 2014 presuntamente amañado.

Un todoterreno que conducía un empleado del empresario ganador arrasó con el toldo del chiringuito y la Fiscalía afirma que fue una forma de coacción. Pide para él dos años de cárcel. El conductor, antiguo encargado del chiringuito de Cala Marçal, se defendió asegurando que tuvo un desmayo al volante.

El actual administrador del establecimiento ha detallado que unos 20 minutos después de cerrar recibió una llamada avisando de que había ocurrido un accidente en la terraza: "Me encontré el jeep empotrado en mi negocio, patinando rueda intentando salir. El toldo se le había caído encima y no podía salir".

El testigo ha indicado que, lejos de disculparse por los daños ni ofrecer alguna explicación, los ocupantes del vehículo mostraban una actitud "desafiante". Incluso les tomó una fotografía mientras le dedicaban gestos de burla.

Sin embargo, a los pocos minutos llegó la Policía Local y la actitud de las personas del vehículo "cambió totalmente": "Empezaron a decir que el conductor se había dormido, que había sido sin querer y demás".

Días después comenzaron a circular fotos y memes haciendo mofa de lo ocurrido, según el afectado. "En Portocolom, es un pueblecito... Una serie de memes que ustedes saben que, vía WhatsApp o redes sociales, hoy en día, corren como la pólvora", ha dicho el perjudicado, que ha precisado que uno de esos archivos hacía referencia expresamente al competidor de su padre, el empresario ganador del concurso.

Por todo ello, el joven se ha ratificado en que el accidente fue intencionado. Entre otros aspectos ha destacado que el coche había evitado una jardinera, una palmera y una señal de tráfico puesto que "si no, no había manera de tirar el toldo". Además, el vehículo tenía una protección especial delantera y no resultó dañado: "Quedó tal cual".

UN TESTIGO LOS VIO ACELERAR

En su descargo, el conductor aseguró que llegaban desde otro punto de Portocolom cuando al tomar una curva se desvaneció. Esta versión la contradice un testigo directo de los hechos, un vecino que estaba paseando a su perro por la zona y que vio el todoterreno estacionado cerca del local momentos antes.

El hombre está completamente seguro de que era el mismo vehículo porque le llamó la atención la matrícula por coincidir con números de su teléfono. Tras alejarse oyó a los ocupantes decir "ponlo en marcha" y luego los vio "acelerar mucho" y estrellarse contra el bar. El vecino también considera que la colisión fue totalmente premeditada.

Este testigo ha confirmado que, tras el choque, el vehículo intentaba dar marcha atrás y no podía. El hombre comunicó a los policías locales lo que había visto y dio sus datos, pero no le llamaron.

PRESUNTO AMAÑO DE UN CONCURSO DE PLAYAS

La Audiencia juzga este incidente dentro de la pieza por el presunto amaño del concurso de playas de Felanitx de 2014. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exalcalde del PP Biel Tauler una pena de dos años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público, por presuntos delitos de prevaricación continuada y fraude.

El fiscal acusa al exalcalde y el exconcejal de Playas, Juan Ramón Vidal, de haberse concertado para asegurar que la concesión fuera a parar a Marportsunbeach, cuyo dueño era amigo del regidor. Junto a ellos hay otros cuatro acusados.