PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha asegurado que las acusaciones realizadas de forma anónima contra él por funcionarios del departamento que dirige, que denunciaron un supuesto intento de agresión, amenazas y coacciones, son falsas y forman parte de un "aquelarre mediático"

Lo ha dicho la tarde de este jueves en un pleno extraordinario del Consell de Mallorca para dar explicaciones acerca de estas acusaciones, sobre las cuales ha lamentado que "cobardemente se oculten en el anonimato" y ha considerado que buscan "difamar y calumniar".

"Niego rotundamente cualquier acusación de falta de ética, abuso de poder u otras acciones que se aparten de la legalidad y la transparencia en mi gestión y la de mis colaboradores", ha dicho Rodríguez, quien ha lamentado que esté siendo sometido a un "juicio mediático" cuando él todavía no ha tenido acceso a la denuncia.

A pesar de la "campaña de desprestigio" de la que cree ser víctima, el conseller insular ha confiado en que "la verdad saldrá a la luz" y ha aseverado que colaborará con la comisión interna del Consell que deberá esclarecer los hechos.

"No me voy a rendir, pierdan toda esperanza. No voy a dejar que el miedo y la mentira se impongan. Seguiré trabajando por la verdad y por la justicia, creo firmemente en un sistema donde las acusaciones se hacen de frente, con pruebas y argumentos y donde la presunción de inocencia es un derecho fundamental", ha concluido en su primera intervención, que ha sido respondida con aplausos por parte de los consellers del PP y de Vox.

Tanto MÉS per Mallorca como el PSIB han exigido al presidente insular, Llorenç Galmés --quien también intervendrá esta tarde--, que cese a Rodríguez o que, en su detrimento, el responsable de Turismo presente su dimisión. Tanto el PP como Vox han respaldado al conseller, mientras que El PI se ha mostrado a la espera de conocer el contenido completo de expediente para tomar postura.