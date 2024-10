Rosario Sánchez destaca el "consenso internacional" de incluir a los residentes en el debate sobre el turismo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha resaltado el "consenso internacional" existente en incluir a los residentes en el debate sobre el futuro del turismo.

La representante del Gobierno central ha hecho esta afirmación este viernes durante la celebración de la III Cumbre de Destinos Sostenibles en un hotel de Llucmajor y después de haber participado en reuniones con los ministros de Turismo de los países del G20 en Brasil el mes de septiembre.

Sánchez ha apuntado que allí se debatió sobre la preservación del medioambiente, de las identidades culturales, de los habitantes y se hizo una declaración conjunta en ese sentido.

Así, ha destacado que esta cumbre se celebre en Mallorca y que la isla sea el centro de este debate sobre la sostenibilidad del modelo turístico, porque es "un debate que supera las fronteras de la isla y las fronteras de España".

Al mismo tiempo, ha incidido en la declaración unánime de apoyo a un turismo responsable y de compromiso para trabajar por este modelo de turismo que ponga al residente en el centro del debate turístico, que firmó el Consejo Español de Turismo.

Sánchez ha considerado que Baleares, y especialmente Mallorca, tienen una legislación que es "una forma de dar ejemplo al resto de España y también a el resto del mundo".

Sobre esta cuestión, ha resaltado a Baleares como una de los primeros territorios en aprobar una tasa turística, la regulación contra el turismo de excesos, hablar de capacidad de carga o una Ley de Circularidad y Sostenibilidad Turística, entre otras.

"Todo este corpus normativo ponen a Baleares y Mallorca a la vanguardia de España y a nivel internacional en una posición de liderazgo este discurso sobre la sostenibilidad", ha subrayado.

"EQUILIBRIO ENTRE RESIDENTE TEMPORAL Y RESIDENTE PERMANENTE"

La III Cumbre de Destinos Sostenibles empezó este jueves y la apertura de la segunda jornada la ha realizado el conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, que ha puesto en valor durante su intervención los esfuerzos que realiza su departamento por "impulsar una convivencia real entre residentes y turistas, al fomentar un turismo responsable entre todos sus visitantes y dentro de un marco de desarrollo sostenible de la actividad turística".

En esta línea, ha defendido que, desde el primer día, en el Consell de Mallorca "han apostado y escenificado una política de respeto máximo por la convivencia, es su propósito y misión principal".

Rodríguez ha pedido "no equivocarse de enemigo en el turismo", puesto que, a su juicio, se debe encontrar "el equilibrio entre el residente temporal y el residente permanente, entre sentirse visitado y no invadido".

A esta jornada han asistido 250 personas entre las que se encontraban expertos y líderes de opinión del ámbito turístico y sectores afines que han debatido durante estos días sobre experiencias, opiniones y proyectos que pretenden que el turismo "sea elemento de cohesión, convivencia y progreso sostenible equitativo".

La jornada se ha abierto con una presentación titulada 'Mallorca-La isla del mañana', donde se ha discutido la visión de futuro para la isla como un referente en sostenibilidad turística a nivel mundial.

En el panel 'Elements of successful action frameworks' se han analizado los marcos de acción exitosos como clave para avanzar en la transición hacia la sostenibilidad. Bajo el título 'Managing environmental insights' se ha debatido poco después sobre el uso de datos sólidos y ADN ambiental.

La jornada ha continuado con 'The interplay of effective national and subnational cooperation advancing sustainability', en el que se ha analizado las políticas públicas. El último panel ha sido 'Speaking about sustainability from the heart'.

La cumbre ha contado con ponentes y máximos representantes de entidades como Atlantic Sustainable Tourism Observatory, la FAO, la Organización Mundial de la Salud y distintas entidades de diversos países.