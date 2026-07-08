Rosario Sánchez subraya que la mejora de la insularidad reconoce las dificultades de vivir en unas islas

El ministro de Hacienda, Arcadi España (4i), junto al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez (3i), y la vicesecretaria del PSIB, Rosario Sánchez (1d). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria del PSIB, Rosario Sánchez, ha subrayado que el acuerdo para la mejora del plus de insularidad de los funcionarios del Estado en Baleares supone un reconocimiento a las particularidades de Baleares y a las dificultades de vivir en una Isla.

La candidata del PSIB a la presidencia del Govern ha hecho estas declaraciones en el contexto de una reunión celebrada este miércoles en la sede del PSIB, presidida por el ministro Arcadi España, y a la cual ha asistido también la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, con funcionarios que se beneficiarán de este incremento de complementos, representantes de los trabajadores y otros diputados y miembros del partido.

En este sentido, ha resaltado la tarea de estos trabajadores públicos, que tienen que ver con diferentes ámbitos como la seguridad ciudadana, la sanidad o la educación, y con servicios como hacienda, economía o justicia.

Sánchez también ha destacado que el plus de insularidad es muy importante no solo porque cumple con la reivindicación histórica de hace más de diez años, sino porque también es una respuesta a los recortes que en su momento ejecutó el gobierno de Mariano Rajoy.

La actualización salarial, ha defendido la socialista, contribuirá a fortalecer los servicios públicos que presta el Estado en el archipiélago y ayudará a cubrir plazas en sectores como los cuerpos y fuerzas de seguridad, la protección civil, la atención en materia de extranjería, la administración de justicia, los servicios de la Seguridad Social y todos aquellos servicios que el Estado ofrece diariamente a los ciudadanos de las Islas.

En este sentido, la vicesecretaria del PSIB ha agradecido en nombre del partido el papel del ministro de Hacienda para impulsar la actualización del plus de insularidad, del mismo modo que ha resaltado la tarea del delegado del Gobierno en las Islas, que ha ejercido una función de aceleración importantísima para conseguir la equiparación.

"Hoy es un día de celebración, de agradecimientos y de alegría, porque el que estambre haciendo es fortalecer los servicios públicos de quienes vivimos en Baleares", ha concluido Sánchez.