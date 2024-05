Sáenz de San Pedro se compromete a reestructurar el SOIB para "acercarlo a empresas y ciudadanos"

PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, se ha comprometido este martes, en el pleno del Parlament, a reestructurar el SOIB para "acercarlo a empresas y ciudadanos".

Sáenz de San Pedro se ha pronunciado así en una interpelación del diputado socialista Llorenç Pou, quien ha advertido al conseller que a pesar de que, en estos momentos, "Baleares no tiene un problema con el acceso al empleo, si lo tiene con la calidad de este y con la cualificación de los trabajadores, consecuencia del abandono escolar temprano, que se acaba traduciendo en carreras laborales precarias" y, en este sentido, le ha recriminado su decisión "unilateral" de "eliminar el plan de lucha contra la precariedad laboral", el "problema de dirección y liderazgo en el SOIB" y "la imposibilidad de acceder a las inscripciones a los planes de FP Dual pese a que estos están presupuestados".

"Han demostrado no tener iniciativas y llevar a cabo una política continuista, que ya nos parece bien, pero todo puede mejorarse. Por eso le pedimos que se comprometa y no de pasos atrás. Díganos cuál es su hoja de ruta porque este es un grito desesperado para debatir sobre ocupación", ha añadido Pou, a quien el conseller ha respondido en estos diez meses el Govern "ha trabajado mucho, no solo para solventar los problemas que dejó el anterior gobierno del Pacto sino para preparar el proyecto de esta Conselleria".

Así, Sáenz de San Pedro ha anunciado que el Govern trabaja para reestructurar el SOIB para convertir este en un ente "bien engrasado y funcional", con departamentos "más transversales" y que "puedan dar apoyo a toda la estructura".

En este sentido, ha explicado que la forma en la que quieren llevar a cabo esta reestructuración pasa, "por un lado, por dar una mayor transversalidad al tercer sector con la creación de un servicio específico para este colectivo en el área de empleo y, por otro, por impulsar los desarrollos tecnológicos en procedimientos internos".

Asimismo, el conseller se ha comprometido a "impulsar la formación en el sector náutico y modificar el propio catálogo de especialidades del sector hotelero con la firma de nuevos convenios".

También, a poner en marcha "un nuevo plan de trabajo y fomento del empleo, con el impulso de nuevas convocatorias de inserción para personas con dificultades añadidas a la hora de encontrar trabajo"; a promover las iniciativas dirigidas a colectivos de mayor riesgo y de exclusión social, "para proporcionarles la experiencia laboral en entornos reales de trabajo y con la cualificación necesaria"; a continuar con las reuniones con los diferentes sectores y clústers "para diseñar acciones formativas específicas"; a preparar "el bono Formación dirigido a desempleados" y a poner en marcha una oficina de oportunidades de trabajo para que los potenciales alumnos "conozcan la oferta y puedan escoger en función de sus competencias, cualificaciones y conocimientos". "Queremos acercar el SOIB a la ciudadanía y a las empresas, convertirlo en una herramienta de referencia en formación profesional", ha subrayado el conseller.

Además, el conseller ha asegurado que el Govern que preside Marga Prohens y del que él forma parte "está trabajando en el Plan de Ocupación 2022-2025 que dejó el anterior gobierno y, además, lo va a mejorar, porque falta visión a medio plazo, al haberse redactado en un momento complejo, cuando se estaba saliendo de una pandemia, algo que, lamentablemente, no se tuvo en cuenta, porque este solo hace un análisis descriptivo, que carece de sentido en la actualidad".

Y, finalmente, ha añadido que ya trabaja en Plan de Ocupación para el 2026-2029, del que ha avanzado algunas líneas maestras. Así, ha hablado de "una ocupación basada en una formación para los sectores, una ocupación basada también en un modelo productivo, sensible, innovador y que también ayude a la mejora de competitividad de nuestra economía, una ocupación a través de un plan que aborde problemas transversales, como el alto coste de la vida en Baleares y que se preocupe por la salud y la seguridad de los trabajadores".

Además, Sáenz de San Pedro ha asegurado que su Conselleria "dará un paso más en la empresa saludable", en la que está trabajando "con la Conselleria de Salud, y ahondando problemas de salud mental" porque su intención es que Baleares disponga de "una ocupación que dé especial relevancia a las necesidades de los colectivos vulnerables y aborde el problema de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, una ocupación que también luche por la igualdad y para fomentar las políticas de conciliación". "Y por supuesto, todo esto lo vamos a hacer impulsando las políticas de la mano de los agentes sociales, en la mesa de diálogo social y, cómo no, a través de la negociación colectiva", ha concluido el conseller.