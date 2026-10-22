Sale de la UCI la mujer apuñalada el pasado viernes en Palma

Archivo - Puerta de urgencias del Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 57 años que el pasado viernes fue apuñalada en Palma por un hombre, quien fue detenido y enviado a prisión de forma provisional, ha salido este viernes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases.

El estado de la víctima había ido a mejor a lo largo de la semana después de ingresar en estado grave, según han explicado a Europa Press fuentes hospitalarias.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.45 horas del viernes en la calle Arxiduc Lluís Salvador de Palma, cerca de la plaza de toros. Fue el propio acusado quien llamó a los servicios de emergencias para confesar que había apuñalado a la mujer.

Los primeros en llegar a la vivienda fue una patrulla de la Policía Local de Palma que prestaron una primera asistencia a la herida, que presentaba una cuchillada en el abdomen. Más tarde, llegaron los servicios sanitarios que lograron estabilizar a la mujer para después trasladarla al centro hospitalario.

El hombre fue detenido y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo del caso. En un primer momento se pensaba que el sospechoso y la víctima eran pareja, aunque finalmente parece que no es así.

Fuentes policiales consultadas por esta agencia de noticias han confiado en que la víctima, cuando se encuentre en disposición, pueda aclarar a los investigadores cuál es su relación con el agresor.