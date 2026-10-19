Sánchez y Feijóo llaman a Prohens para interesarse por los efectos de la dana Adam en Baleares

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, se reúnen en el Consolat de Mar, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España).- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han puesto en contacto con la presidenta del Govern, Marga Prohens, para interesarse por los efectos que la dana Adams ha tenido hasta el momento en Baleares.

Lo ha anunciado la presidenta autonómica en dos mensajes publicados la tarde de este lunes en su cuenta de la red social X.

Tanto Sánchez como Feijóo, según la versión de Prohens, se han puesto en contacto con ella para interesarse, conocer la situación y mostrar su preocupación por los efectos que la dana Adam está teniendo en Baleares.

Prohens le ha trasladado a Sánchez que las autoridades baleares siguen "con máxima prudencia y precuación" ante la inestabilidad meteorológica y las lluvias acumuladas en las últimas horas.

También le ha agradecido la "rápida movilización" de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se desplazaron anoche a Mallorca y Eivissa, y el "contacto constante" con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Lo mismo le ha manifestado al líder 'popular', con quien ha coincidido "en la gran labor de los efectivos de emergencia, también de la UME, ya desplegados en las Islas".