Sant Jordi en Palma: ¿Dónde pondrán las librerías sus puestos?

PALMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 30 librerías de Mallorca celebrarán Sant Jordi el próximo martes en las calles y plazas de Palma, donde están previstas, además, unas 180 firmas de libros.

El Gremi de Llibreters ha presentado este miércoles la programación de la jornada festiva, que se desplegará en la capital balear entre las 09.30 y las 21.00 horas a lo largo de dos ejes que recorrerán plaza de Cort, plaza Mayor y calle Sant Miquel, y Vía Roma, Rambla y plaza Mayor.

Los libreros han trabajado en una campaña de comunicación que ha empezado hace unos días en las redes sociales con el lema 'Fans de Sant Jordi', con la intención de poner el foco en el entusiasmo y la ilusión con la que se vive la fiesta en los últimos años.

Las ilustraciones de esta campaña que capta las emociones de la jornada festiva son de Flavia Gargiulo.

ACTIVIDADES Y FIRMAS

A lo largo del día, el Ayuntamiento de Palma y las librerías han organizaco diferentes actividades como cuentacuentos, presentaciones y talleres. Además, hay previstas unas 180 firmas de libros.

El presidente del Gremi de Llibreters, Miquel Ferrer, ha animado a la ciudadanía a vivir y disfrutar de la jornada y ha remarcado la importancia que tiene el gesto de comprar en las librerías, evitando otro tipo de establecimientos.

La celebración del Día del Libro se extiende a otros días con actividades organizadas tanto por las librerías como desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Palma.

En la presentación de la jornada han participado también la consellera insular de Cultura, Antònia Roca, y la directora general de Patrimonio del Ayuntamiento de Palma, Pilar Ribal.

Ribal ha destacado el apoyo de Cort a un evento que, según ha indicado, redunda en favor de la cultura y promociona el surgimiento de nuevas generaciones de lectores. La participación municipal consistirá en la animación por parte de los grupos 'Estupendos Burruños', 'Stromboli Events' y 'Sant Jordi i la Rosa' que recorrerán las paradas.

Las librerías participantes y sus ubicaciones son Literanta (plaza de Cort), Abacus, Gotham, Lluna, Quart Creixent, Univers del Còmic, Baobab, Drac Màgic y Quars (plaza Mayor), Rata Corner y Casa del Libro (plaza del Marqués de Palmer), Embat, Come in Palma, Finis Africae, Llibres Colom, La biblioteca de Babel y Llibreria Pròpia (C/Sant Miquel), Agapea, Curolletes, El Corte Inglés, Es Raconet, Espai Caramulls, Ínsula literària, Lila i els contes, Llibreria Campus y Llibres Ramon Llull (Rambla), La Salina (Vía Roma), Little Rata (Blanquerna) y La Librera del Savoy (Born).