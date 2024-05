Simonet: "Habla mucho del Govern que pueda contar con personas, no por sus opiniones, sino por la capacidad de trabajo"

PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha defendido que la confianza en sus altos cargos, cuando los propuso, "no está tanto en su capacidad política, sino en su capacidad técnica", y ha opinado que "habla mucho de este Govern que pueda contar con personas, no por sus opiniones personales, sino por su capacidad de trabajo".

Así se ha expresado el conseller durante el pleno del Parlament, después de que el diputado socialista Marc Pons haya puesto sobre la mesa las afirmaciones que hizo el actual director general de Agricultura sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Me decepciona señor Pons. A diferencia de sus compañeras, que me preguntan por los problemas del sector agrario, usted está más preocupado por lo que yo pueda pensar de las opiniones personales de mis altos cargos", ha respondido Simonet.

En esta línea, el conseller ha insistido en que él y su equipo "están para trabajar en la mejora de las condiciones de la agricultura de esta tierra", y ha avisado al socialista que "hay un mundo más allá de la gente que piensa diferente".

EMPRESA FRUITA BONA

La diputada socialista Malena Riudavets ha preguntado también al conseller durante el pleno, en su caso por el cierre de la empresa Fruita Bona, un hecho que ha achacado a la "falta de apoyo" del área autonómica.

Al respecto de este presunto cierre, el conseller ha evitado hacer una valoración porque, según ha dicho, no le consta "ninguna comunicación de cese de actividad" de esta empresa. "No puedo valorarlo si no tengo conocimiento", ha insistido Simonet.

En su turno de intervención, la parlamentaria ha reprochado al conseller que el cese de esta mercantil supone "otro golpe para el sector primario", ya que ha dejado de recoger 120 toneladas de naranja y 20 de clementinas, según ha enumerado.

Ante estas cifras, el conseller ha pedido a la socialista que "revise números".