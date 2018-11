Los sindicatos se movilizan este martes en protesta por el ERE de Juaneda

Publicado 26/11/2018 17:29:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT, Satse, Simebal y SAE se manifestarán este martes para protestar por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por el Grupo Juaneda.

La manifestación comenzará a las 17.00 horas en la Clínica Juaneda y terminará en la Policlínica Miramar. Según las previsiones del Grupo, el ERE afectará a un 20 por ciento de la plantilla -231 empleados- de Servicios integrales de sanidad, Agrupación médica balear y Juaneda servicios y Procedimientos.

Al anunciar el ERE el pasado 31 de octubre, Juaneda aseguró en que el expediente es para "reconducir la viabilidad de la compañía y posicionarla en condiciones adecuadas para competir en un mercado tan exigente como el balear". La empresa indicó que el periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores podría durar hasta el mes de diciembre.

PARA LOS SINDICATOS ES "UN ERE EXTINTIVO" SIN "OPCIÓN DE NEGOCIAR"

El pasado 16 de noviembre, la delegada de UGT de Clínica Juaneda, Teresa Sánchez, explicaba que convocan la movilización porque entienden que este expediente es "un ERE extintivo" que no les deja "ninguna opción de negociar". Desde la asesoría jurídica de UGT ven probable que este proceso termine con una impugnación del ERE.

En concreto, desde UGT cuestionaban que Juaneda base el ERE en "causas de carácter económico y organizativo" argumentando que se trata de "un grupo patológico", pero que afecte solamente a tres empresas y no a todas las sociedades del Grupo. Por ello, defendieron que el argumento esgrimido por Juaneda es "artificial".

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, Isabel Bernardo, animó a los ciudadanos a "salir a la calle e intentar que sea una gran manifestación". Desde CCOO han apelado expresamente a los usuarios de las clínicas del Grupo, haciendo hincapié en los efectos que pueda tener la disminución de la plantilla sobre la calidad asistencial.

Paralelamente, el Sindicato de Técnicos de Enfermería expresó sus "sospechas de que hay balances intergrupo que no se han facilitado para maquillar un poco las cuentas". En la misma línea, Satse apuntaba que el experto externo contratado ya había constatado "toda la falta de documentación, básica para considerar si este ERE está justificado o no".

"No vamos a aceptar el ERE, no es nuestra intención que la empresa se vaya de rositas porque no es un ERE de extinción, ya que la empresa no deja de tener actividad, sino que van a despedir a los trabajadores y la actividad seguirá", declaraba el vocal de SAE, Alejandro Juan.

MESA DE NEGOCIACIÓN

Hasta el momento se han celebrado dos reuniones de la Mesa de Negociación, si bien todavía no se han comenzado a debatir las condiciones del ERE porque todavía están en fase de análisis de la documentación. En la primera reunión, los sindicatos pidieron paralizar o ampliar los plazos para poder examinar detenidamente los documentos aportados, además de solicitar documentación adicional que se les entregó una semana después.

Si bien en este primer encuentro los sindicatos entendieron que la empresa estaba dispuesta a alargar los plazos de la negociación, tal predisposición no quedó plasmada en acuerdos concretos en la siguiente reunión, hecho que provocó "disgusto" en la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Baleares. Según CCOO, incluso se mostraron "reticencias" a este alargamiento por parte del Grupo.

Así, de momento la fecha de finalización del ERE se mantendría en el 12 de diciembre, como estaba inicialmente previsto, aunque llegado el momento no se descarta ampliarlo en función de cómo prosperen las negociaciones.

En esta línea, fuentes de UGT señalaban que la empresa sí ha accedido a mantener más reuniones y que de hecho la reunión prevista para este miércoles ya será de mañana y de tarde, con posibilidad de volver a citarse el jueves.

EXPLICACIONES ECONÓMICAS "ESCUETAS"

En el segundo encuentro de la Mesa Negociadora, un experto traído por el Grupo Juaneda expuso a los sindicatos las explicaciones de la empresa acerca las causas económicas del expediente de regulación de empleo, que no convencieron a CCOO.

Fuentes del sindicato consideraron que las argumentaciones fueron "muy escuetas" y que se centraron en hablar de "números negativos" en las tres empresas afectadas "sin más explicación" y sin ser "muy explícitos". Los sindicatos no pudieron trabajar con la nueva documentación durante la reunión porque se les entregó en formato digital momentos antes de comenzar.