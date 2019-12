Sindicatos policiales se personan como acusación particular contra el cómic 'On és l'Estel·la?'

Actualizado 16/12/2019 17:52:38 CET

Este lunes se han ratificado en su denuncia interpuesta en junio contra la publicación satírica

PALMA DE MALLORCA, 16 Dic.

Representantes de la Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de Policía (UFP), Sindicato Profesional de Policía (SPP) y Sindicato Unificado de Policía en Baleares (SUP) en Baleares han ratificado este lunes su denuncia contra el cómic 'On és l'Estel·la?', una publicación sobre el 1-O que recibió una subvención autonómica, y, además, se han personado como acusación particular.

En una declaración en el juzgado de instrucción número 12 de Palma, que ha durado aproximadamente una hora, los representantes sindicales han ratificado su denuncia contra esta publicación que consideran que "agravia gravemente" tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil y dan una "versión sesgada" de lo que ocurrió.

Los cuatro sindicatos presentaron en verano una denuncia conjunta ante la Fiscalía por el contenido del libro, del autor mallorquín Toni Galmés y publicado por Comanegra, una editorial de Barcelona.

La publicación, de 28 páginas, se compone de ilustraciones y viñetas a color y los sindicatos policiales entienden que su contenido "envilece la honorable profesión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial, la Policía Nacional".

En su denuncia, los sindicatos acusaban a la publicación de "tergiversar los acontecimientos" sobre el 1-O e "insultar, vejar y humillar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el escrito presentado en la Fiscalía recogían algunos ejemplos como "un grupo de policías abusando sexualmente de una mujer, a la que tocan en sus genitales"; "agentes que bailan encima de sacos de 'fariña', haciendo referencia a la cocaína"; o "un agente de la Unidad de Intervención Policial, vestido de 'karateka', que salta sobre las partes íntimas de una mujer", entre otras imágenes.

La obra ha sido subvencionada por la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB). Para los sindicatos resulta patente que se han utilizado fondos públicos para algo que "en absoluto promueve la consecución de un fin público o una actividad de interés social".

QUERELLA DE JUPOL

Al margen de la denuncia de CEP, UFP, SPP y SUP, el sindicato Jupol presentó una querella por la que se convocó una vista de conciliación en septiembre en el Juzgado de Primera Instancia 15 de Palma. El acto se suspendió, pero el director de la editorial, Jordi Sala, ofreció una rueda de prensa en la que avanzó que no aceptaría las peticiones del sindicato.

Jupol les reclamaba que pidieran perdón, que se retire el libro y se eliminen los ejemplares, que se comprometan a no publicar material de esas características y que se abone la cantidad simbólica de un euro.

Por su parte, desde el Govern defendieron que en las convocatorias como la que subvencionó el cómic "no se valora el contenido de la obra, que muchas veces no está finalizada en el momento de pedir la ayuda" y que se hace "siempre respetando la libertad de expresión".