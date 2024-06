Sineu se suma a Emblemàtics Balears, que ya cuenta con 30 municipios adheridos

PALMA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sineu se ha sumado al proyecto Emblemàtics Balears, con lo que esta iniciativa para proteger la actividad de los comercios tradicionales ya cuenta con 30 municipios adheridos.

En concreto, según ha informado este miércoles la Conselleria de Empresa, ocho establecimientos de este municipios se han sumado a la propuesta impulsada a través de la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio y del Instituto de Innovación Empresarial (IDI).

Los comercios de Sineu catalogados en Emblemàtics Balears son Can Felip (arraigado), Carnisseria Campins (arraigado con historia), Embotits Ferriol (arraigado con historia), Forn Ca'n Toni (emblemático), Forn de Llenya Can Caragol (emblemático), Ganivets Ca'n Ordinas Sineu (emblemático), Magatzem Amador Camps Niell (emblemático) y Toni Mas, Eines Mallorquines (arraigado con historia).

Actualmente, hay 30 municipios de todas las Islas con un total de 346 comercios catalogados.

Los municipios que ya cuentan con establecimientos catalogados son Alaró (4), Alcúdia (7), Algaida (5), Artà (7), Campos (16), Consell (6), Esporles (5), Felanitx (12), Inca (14), Lloseta (7), Llucmajor (10), Manacor (25), Marratxí (12), Palma (72), Pollença (8), Porreres (8), Santa Maria del Camí (15), Santanyí (7), sa Pobla (7), Selva (1), Sineu (8), Alaior (5), Ciutadella (14), es Mercadal (1), Ferreries (11), Maó (30), Santa Eulària des Riu (5), Sant Josep de sa Talaia (5), Vila (11) y Formentera (8).

Por categorías, hay 96 establecimientos emblemáticos, 114 arraigados y con historia, 30 con patrimonio y con historia, 53 con historia, 44 arraigados, y 9 arraigados y con patrimonio.

Los ayuntamientos identifican los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser emblemáticos, según un manual del IDI que establece las diferentes categorías. Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida o excepcionalmente a partir de los 50 años) y con patrimonio (con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial). Además, los establecimientos que cumplan estas tres categorías serán denominados emblemáticos.