La socialista Joana Barceló será la candidata de la izquierda de Menorca al Senado - MENORCA AL SENAT

MENORCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La socialista Joana Barceló será la candidata de la coalición de izquierdas Menorca al Senat, conformada por el PSOE, Més per Menorca, Esquerra de Menorca y Podemos.

Barceló, quien fue presidenta del Consell de Menorca y consellera del Govern, ha expresado su ilusión por participar en proyectos colectivos, como este, que sean "capaces despertar la esperanza y demostrar que es posible construir un futuro mejor".

Según ha informado la coalición en un comunicado, ha reivindicado una manera de hacer política "basada en la serenidad, la firmeza, la escucha activa y permanente, la voluntad de diálogo y la capacidad de presentar propuestas".

Además, Barceló ha reafirmado su compromiso con la actividad agraria y la protección de los espacios naturales, que son "elementos fundamentales de la identidad menorquina", y ha defendido "unos servicios fuertes y de calidad".

El secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal, ha asegurado que hace meses que habían decidido que su compañera de partido era "la mejor opción para defender Menorca en Madrid".

"Fue la primera presidenta del Consell de Menorca y definió el modelo de la isla a través del plan territorial. Es una persona que no solo es un referente para los socialistas y la gente de izquierdas, sino también una de las políticas más relevantes de la historia democrática de la isla", ha subrayado.

La secretaria de Organización de Més per Menorca, Noemí Garcia, ha expresado su satisfacción por haber conseguido conformar una coalición después de "meses de trabajo entre todas las fuerzas políticas".

"Suponía una oportunidad histórica para los menorquines que quieren un altavoz progresista en Madrid. Barceló es una apuesta de consenso porque representa ampliamente los valores de los partidos que han luchado por tener la Menorca que hoy conocemos", ha dicho.

La coordinadora de Esquerra Unida de Menorca, Esther Piñeiro, ha celebrado la posibilidad de tener una mayoría de izquierdas en el Senado, mientras que su homóloga en Podemos, Cristina Gómez, ha agradecido el trabajo de todo el equipo negociador.