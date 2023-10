Socialistas de Mallorca piden al PP desautorizar el pacto en Capdepera porque "incumple el Pacto Antitransfuguismo"

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca y portavoz del Grupo Socialista en el Consell Insular, Catalina Cladera, ha pedido al PP que desautorice el pacto de gobernabilidad firmado con MÉS en Capdepera porque "va en contra del Pacto Antitransfuguismo" y lo "incumple de forma flagrante".

Así se ha expresado la socialista este martes en declaraciones a los medios a la hora de valorar el pacto entre PP y MÉS en el municipio. "Pedimos a Marga Prohens que disuada a la alcaldesa de Capdepera de culminar el pacto, porque incumple de forma flagrante el Pacto Antitransfuguismo que el PP ha firmado a nivel nacional", ha exigido Cladera.

En esta línea, ha manifestado que los 'populares' deben cumplir con la legalidad marcada "entre todos" y ha criticado la "doble falta de ética del Partido Popular".

De su lado, el portavoz de la Agrupación Socialista de Capdepera, Rafel Fernández, ha lamentado que este pacto de gobernabilidad en el municipio es "una estrategia muy estudiada" y ha interpretado que "han patinado con el tema del Pacto Antitransfuguismo".

Igualmente, ha señalado "ya están incumpliendo el pacto firmado", porque para el jueves no se ha convocado el pleno, y ha asegurado que su formación estará "vigilante" y pedirá "un informe jurídico que sustente la actuación del gobierno del PP".

Así, los socialistas de Mallorca han interpretado que el PP de Capdepera no está en condiciones de pactar con los cinco regidores no adscritos, expulsados por la dirección de MÉS per Mallorca, en cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo.

En aplicación de esta norma firmada por los partidos mayoritarios del Estado, no es posible asignar competencias a regidores que hayan abandonado o hayan sido expulsados de la formación política por la que se presentaron a las elecciones. Por tanto, tampoco pueden gestionar competencias ejecutivas o asignar salarios a un tránsfuga, ni formar parte de un equipo de gobierno.