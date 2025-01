SOMAvi amenaza al PP con salirse del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bunyola por incumplir los pactos

Los 'populares' piden cautela e instan a sus socios a no usar "cortinas de humo" para tapar sus propias polémicas PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido SOMAvi-El PI ha amenazado al PP con salirse del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bunyola después de asegurar que los 'populares' llevan a cabo una gestión económica "irresponsable" y han incumplido de forma reiterada los pactos que alcanzaron.

Según ha señalado SOMAvi en un comunicado, su malestar proviene principalmente de la "preocupante" situación económica en la que se encuentra el Consistorio, en concreto por el gasto en las fiestas municipales.

El presupuesto inicial para 2024 en este área era de 103.000 euros, ha indicado la formación, pero finalmente fue de 430.754 euros. A eso se le suma la deuda existente de 149.916 euros que se deberá asumir este año y los 53.700 euros en horas extras de la brigada y la policía local, lo que deja un coste definitivo de 484.501 euros.

Estas maniobras, ha reprochado el partido, ponen en riesgo la solvencia económica de la localidad e hipotecan las cuentas municipales de 2025. "No podemos ser cómplices de una gestión que compromete el futuro de Bunyola", ha incidido.

A todo ello se le debe añadir los incumplimientos de los pactos de gobierno alcanzados a principio de legislatura, debido que, a su juicio, las áreas que gestionan los regidores del PP toman decisiones sin contar con el consenso de sus socios.

"Si no hay un cambio inmediato no tendremos otra opción que reconsiderar nuestro lugar dentro de este pacto y dentro de este equipo de gobierno. No podemos permitir que se ponga en riesgo la estabilidad económica e institucional de Bunyola", han concluido desde SOMAvi.

EL PP PIDE CAUTELA

Poco después, el PP de Bunyola ha emitido un comunicado en el que han pedido cautela a sus socios, al considerar que los hechos que les imputan son "muy graves" y deberían investigarse por los cauces establecidos.

También han instado a SOMAvi a no utilizar "cortinas de humo criticando la acción de gobierno con el único objetivo de tapar la polémica que ha salpicado" al regidor de Recursos Humanos, que forma parte de su formación.

El sindicato CCOO ha pedido su cese esta misma semana debido al "profundo y generalizado malestar del personal" con la gestión del edil, a quien han reprochado que les haya dirigido "graves acusaciones totalmente falsas y malintencionadas" y lo que ha provocado que muchos de ellos se marcharan a otras administraciones.

Por último, los 'populares' ha recordado que "ésta para trabajar por y para Bunyola" y ha deseado que el resto de miembros del equipo de gobierno tengan la "misma actitud".