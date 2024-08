Estos son los municipios de Mallorca que aplican restricciones y cortes de agua este agosto

PALMA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diferentes municipios de Mallorca han aplicado restricciones en el consumo de agua durante este verano ante la situación de sequía, mientras que al menos cinco municipios, Banyalbufar, Estellencs, Esporles, Estellencs y Petra, han tenido que cortar el suministro de agua en diversas ocasiones.

Banyalbufar es uno de los municipios de la Serra de Tramuntana que un año más ha tenido que aplicar restricciones y cortes en el suministro. Así, desde mediados de julio el Ayuntamiento ha realizado cortes intermitentes de agua y, además, ha impuesto restricciones para limitar el consumo.

"Nos encontramos indefensos ante la falta de recursos hídricos propios", lamentan desde el Consistorio, asegurando que están haciendo "todo lo posible" para no tener que hacer más cortes en el suministro de agua. No obstante, indican que el abastecimiento con camiones cisterna no puede hacer frente al alto consumo de agua durante el mes de agosto.

En este municipio el consumo está limitado a 75 litros por día y persona y, en caso de superarlo, se imponen sanciones. Asimismo, tanto los hoteles como las casas de alquiler turístico están obligados a informar a sus clientes de la situación de sequía y de las restricciones existentes.

Otro de los municipios que se encuentra en esta situación es Estellencs, cuyos depósitos se encuentran en situación crítica. "De momento estamos aguantando con mucho control y restricciones", señala el alcalde, Bernat Isern, quien afirma que la previsión "no es buena".

En este sentido, Isern explica que si la situación del depósito se vuelve "muy crítica", se tomarán medidas como cortes intermitentes del suministro de agua para recuperar los niveles. Así, no se prevén cortes próximamente pero la población está avisada de que podría pasar.

Igualmente, siguen vigentes las restricciones de no llenar piscinas, limpiar terrazas o abrevar a los animales. En Estellencs el consumo está limitado a un máximo de 75 litros por habitante y día o plaza turística.

En Esporles, a principios de agosto comenzaron con los primeros cortes de agua del suministro de la red municipal en algunas urbanizaciones. Según señala el alcalde, Josep Ferrà, desde el Ayuntamiento se intenta que todas las viviendas tengan agua cada día, de modo que se han realizado cortes del suministro de 08.00 a 14.00 horas en unas zonas y, en otras, el resto del día.

El objetivo de los cortes es estabilizar "un poco" la situación de los depósitos. "Es una lucha de cada día", admite Ferrà, quien señala que en el núcleo de Esporles de momento solo se ha cortado el suministro una vez entre las 23.00 y las 07.30 horas.

En esta línea, el edil destaca que el Ayuntamiento hace "mucha campaña" para moderar y reducir el consumo de agua, con el objetivo de conseguir que la demanda baje. Según expone, no solo falta agua en los pozos, sino que en verano se incrementa la demanda.

Igualmente, en el municipio han impuesto medidas restrictivas, como en otros municipios, que prohíben usos recreativos de la red municipal de agua, como llenar piscinas, regar jardines o limpiar terrazas.

El Ayuntamiento prevé limitar próximamente el consumo de agua en un máximo de litros diarios por persona y vivienda para garantizar el suministro, puesto que las previsiones no son "óptimas". Así, indican que los cortes se podrían repetir en función del consumo y de la capacidad de restablecer los depósitos de agua municipales.

Por otro lado, en el término municipal de Petra se han impuesto cortes en la red de agua desde finales de julio y principios de agosto. Concretamente, se han realizado cortes generales de agua desde las 00.00 hasta las 06.30 horas con el objetivo de recuperar los niveles del depósito.

RESTRICCIONES EN EL CONSUMO

Otros municipios de Mallorca, como Bunyola, Ariany, Costitx, Algaida, Montuïri, Porreres, Puigpunyent y Lloret de Vistalegre han impuesto restricciones ante el aumento de la demanda, si bien, de momento no han realizado cortes de agua en el suministro de la red municipal.

En Bunyola, la situación no es "problemática" y en la zona urbana no se prevén cortes en el suministro de agua. Según señala el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Miquel Ballester, en el último mes y medio se han producido cortes por obras, que han consistido en el cambio de pluviales y en la red de agua del centro del pueblo. Con las obras terminadas, "en principio no habrá problemas", ha afirmado Ballester.

Igualmente, el teniente de alcalde recuerda que el agua de la red pública es únicamente para el consumo humano, de este modo, como en el resto de municipios, no se pueden llenar piscinas ni limpiar terrazas o vehículos. El consumo diario está limitado a 200 litros por habitante y día.

No obstante, ha habido cortes de agua en zonas de suelo rústico, en la zona de Caubet, en la que si hay restricciones porque los depósitos de Sa Coma, Pla de Sa Coma y Puig Verd "no pueden abastecer" todo el suelo rústico. "Hacemos un llamamiento al sentido común para que la gente no haga un mal uso", destaca.

Del mismo modo, el alcalde del Ayuntamiento de Puigpunyent, Antoni Mari Enseñat, emitió un bando este agosto en el que informaba de las restricciones del uso del agua, señalando que los niveles de agua de los pozos están "más bajos de lo normal". Asimismo, el municipio prohíbe rellenar piscinas de cualquier tipo, regar jardines o huertos, limpiar terrazas, coches o viales, así como usos recreativos.

En una situación similar se encuentra Deià, que desde julio informó de la prohibición de usar agua potable de la red municipal para llenar piscinas, limpiar coches o terrazas y regar jardines. El alcalde del municipio, Lluís Apesteguia, explica que en Deià los recursos hídricos bajan en verano y que, por ello, es necesario transportar agua en camiones desde Palma.

Según señala, dependiendo de como avance la situación durante esta semana y de si las lluvias previstas son abundantes, el Consistorio plantea limitar el consumo de agua diario por persona y habitante, una medida que "prácticamente seguro" que se aplicará.

En el Pla de Mallorca, por otra parte, seis municipios decretaron limitaciones al consumo de agua a partir del mes de julio, debido a la situación de sequía y el descenso de las reservas en los depósitos conjugado con un pico de consumo excesivo.

Así, se establece un límite de 150 litros diarios por persona en las localidades de Algaida, Montuïri, Porreres, Lloret de Vistalegre, Ariany y Costitx. Precisamente en Costitx, el alcalde, Toni Salas, explica que la situación no es preocupante y que, a pesar de que el caudal de agua del pozo del municipio ha bajado, es suficiente para abastecer a la población.

Igualmente, desde el Ayuntamiento insistieron desde principios de julio en ciertas recomendaciones, como no usar agua de la red municipal para llenar piscinas, regar huertos o jardines, limpiar terrazas coches y otros elementos y establecer el consumo diario máximo de 150 litros por habitante y día. Unas recomendaciones que, según apunta Salas, continuarán durante todo el verano con el objetivo de que "no se malgaste nada de agua".

Por último, en la zona de Sa Calobra, en Escorca, el Ayuntamiento ha recomendado a los vecinos no desperdiciar agua, puesto que el nivel de agua del pozo este año es reducido. Así, según señala el alcalde de Escorca, Antoni Solivellas, "en principio" no hay problemas de agua en el municipio, con excepción de Sa Calobra. Por ello, se ha reforzado el suministro de agua en la zona y actualmente la situación está "más o menos cubierta".

Cabe señalar que las reservas hídricas de Baleares descendieron un 46 por ciento durante julio, con la Unidad de Demanda de Formentera entrando en escenario de alerta, y las otras nueve manteniendo escenario de prealerta.