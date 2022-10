La Sucesión Voluntaria y la sobrepoblación, a debate en el próximo pleno del Parlament

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Proposición de Ley de Sucesión Voluntaria será, junto a la sobrepoblación, uno de los temas a debate en el próximo pleno del Parlament, que tendrá lugar el martes 25 de octubre, desde las 09.00 horas.

En cuanto a la Proposición de Ley de Sucesión Voluntaria, hay que recordar que se trata de una iniciativa que surge del Consejo Asesor de Derecho Civil y que ha sido recogida de manera conjunta por todos los grupos parlamentarios.

La finalidad de esta Proposición de Ley es "dotar a los pactos sucesorios de una regulación detallada, moderna y que evite confusiones", explicó el presidente del Consejo Asesor de Derecho Civil en Baleares, Bartomeu Bibiloni, el pasado julio. Además de, añadió, dar una respuesta "a la incontestable realidad jurídica y social que provoca el aumento de pactos sucesorios".

Mientras, el tema de la sobrepoblación se debatirá en la próxima sesión plenaria, junto a la cuestión del exceso de presión humana y la saturación turística en Baleares, en una moción presentada por El PI a la que ya han avanzado que se adherirán, en buena parte, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca.

El portavoz del PI, Josep Melià, ha aludido esta semana, tras la junta de Portavoces, a las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) --que estima que Baleares alcanzará en 2037 una población de 1,5 millones de personas--. "Baleares no puede crecer 300.000 habitantes cada 15 años, esto es insostenible", ha señalado.

En este sentido, para hacer frente a este aumento poblacional El PI propone medidas de decrecimiento turístico, como una cuota máxima de coches de alquiler, generalizar la regulación a la entrada de coches que ya se aplica en Formentera, aumentar el impuesto turístico en temporada alta y eliminar las bolsas de plazas turísticas para impedir nuevos crecimientos, entre otras. También plantea limitar la compra de viviendas por parte de no residentes o medidas fiscales que favorezcan a los residentes.

En cualquier caso, Melià ha deseado que al menos puedan "compartir el diagnóstico" sobre la sobrepoblación en Baleares y "que haya una manifestación clara del Parlament, como representante del pueblo, de que ya basta de crecer".

Los portavoces de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, y de MÉS per Menorca, Josep Castells, ya han anticipado que darán apoyo a algunas de estas propuestas puesto que coinciden con postulados que llevan años defendiendo.

De hecho, Castells ha bromeado dando la bienvenida a Melià a MÉS per Menorca por su intervención y ha celebrado que se traiga al Parlament el debate de la masificación --rechazando el "eufemismo de reto demográfico"--.

Por su parte, Ferrà ha incidido en que a pesar del aumento poblacional, los residentes se han ido empobreciendo. El ecosoberanista ha razonado que el modelo turístico "hace que haya una constante demanda de obra en Baleares" pero "cada vez cobra menos" y a pesar de tener temporadas de récord "el empresariado se niega a subir sueldos".

Con todo, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han expresado algunas discrepancias con el texto presentado por El PI, en particular sobre los puntos relacionados con la inmigración. Además Ferrà ha avanzado que defenderán enmiendas para incluir en el texto puntos relacionados con los excesos en los espacios y recursos naturales.

OTROS TEMAS

Por otro lado, el pleno del Parlament también debatirá el próximo martes una enmienda a la totalidad a la Ley de Cooperación, que ha sido presentada por Vox. Este grupo parlamentario considera que no atiende a "las verdaderas necesidades para la lucha contra la pobreza" y que "establece un complejo entramado de "consejos, conferencias, empresas con el único objetivo del aumento del gasto público".

Asimismo, durante la sesión se votarán los apartados tres y cuatro de la Proposición No de Ley, de Ciudadanos, relativa a garantizar los derechos y las condiciones laborales de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con motivo del empate producido en comisión. También, se elegirá a dos miembros del Consejo Asesor de Contenidos y Programación de IB3. Y, el PP interpelará al Govern, en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales.

Finalmente, con motivo de la sesión de control al Govern, en la que la presidenta Armengol deberá dar respuesta a las preguntas del pasado pleno al que no pudo asistir, se tratarán otros temas como el coste de las escoletas, el factor de insularidad, o las medidas del Ejecutivo en materia de vivienda, entre otros.