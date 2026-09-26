Extraen del fondo del mar del norte de Mallorca una parte del ancla de un barco romano del siglo I o II

Agente de la Guardia Civil interviene en la extracción del cepo romano. - GUARDIA CIVIL

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha sacado del fondo del mar al norte de Mallorca, un cepo que formó parte del ancla de una embarcación perteneciente a la época del Imperio Romano, datado entre el siglo I y II D.C.

La extracción se produjo el pasado jueves día 24 de septiembre, cuando agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) trasladaron estos restos arqueológicos a otro lugar.

En un comunicado, el Instituto Armado ha explicado que el cepo se encontraba a escasos tres metros de profundidad, en una zona próxima al litoral. Su ubicación era conocida por los agentes desde hace varios años y en una de las inspecciones que realizaron, enmarcadas en la protección del patrimonio histórico sumergido, habían observado en los últimos días que el cepo había sido manipulado con la intención de extraerlo.

Este hecho se comunicó al Departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca, que determinó conveniente su traslado para evitar el expolio del mismo, al ser una zona cercana a la costa y con muy poca profundidad.

Una vez reflotado, se procedió a su traslado hasta una nueva ubicación, previamente determinada por el representante del Consell de Mallorca como la más adecuada para garantizar su protección.

Sobre las 11.00 horas, dos agentes GEAS procedieron al reflotamiento del objeto mediante la utilización de globos elevadores. El objeto, con un peso estimado en aproximadamente 350 kilogramos, que quedó finalmente depositado en la ubicación indicada por el representante del área de Patrimonio del Consell de Mallorca, dándose por finalizada la actuación.