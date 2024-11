PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre que iba de copiloto en el coche que pasó junto a la furgoneta de la que supuestamente fue arrojado un turista alemán ha asegurado este viernes que "vio unos brazos y caer al chico completamente inerte", que en aquel momento alertó al 112 de que "creía que lo habían tirado a la autopista", aunque ha insistido en que "no puede aseverar ni que lo empujaran ni que lo sujetaran".

Se trata de una de las testificales fundamentales en el juicio con jurado contra dos hombres acusados de asesinar a un joven alemán en octubre de 2022 arrojándolo a la autopista de Llucmajor tras recogerlo en el Arenal.

"No me atrevería a aseverar que lo tiraran, pero sí puedo aseverar que cayó, si no muerto, absolutamente inconsciente", ha respondido a una de las defensas.

El testigo ha explicado que vio caer el chico de manera lateral y de espaldas al sentido de la marcha y que gracias a la iluminación de los faros de su coche mientras alcanzaban el vehículo "vio todo el proceso de forma clara".

Sí que ha asegurado en varias ocasiones que vio unos brazos "acompañar" --ha utilizado este verbo repetidamente cuando las partes le han preguntado si empujaban o asían-- pero sin poder afirmar con certeza qué hacían estos brazos.