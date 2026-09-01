Un total de 105 personas son rescatadas tras llegar en cuatro nuevas pateras a Baleares

Archivo - Salvamar Shaula, embarcación de Salvamento Marítimo con base en Cariño (A Coruña), en imagen de archivo de 2025. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 105 personas han sido rescatadas tras llegar en cuatro nuevas pateras a Baleares, con lo que la cifra de migrantes llegados este lunes en diferentes embarcaciones a las Islas asciende a 147.

Según ha detallado Delegación de Gobierno este martes, a las 15.13 horas fueron rescatadas 22 personas de origen magrebí a 2,5 millas al sur de Formentera. Intervinieron efectivos del Servicio Marítimo Provincial de Eivissa y de Salvamento Marítimo.

Posteriormente, a las 18.14 horas, se rescató a 29 personas de origen subsahariano a 13 millas al sur de Cabrera e intervino la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic), Guardia Civil de los puestos de Felanitx y Santanyí, y Salvamento Marítimo.

A 18.53 horas fueron rescatadas 29 personas de origen subsahariano, en la zona de N'Ensiola, en la isla de Cabrera (donde intervino el Servicio Marítimo Provincial Cabrera y Salvamento Marítimo) y a las 20.25 horas fueron rescatadas 25 personas de origen subsahariano, a 15 millas al sudeste de Cabrera, donde intervino la Usecic, la Guardia Civil de los puestos de Felanitx y Santanyí y Salvamento Marítimo.

Estas 105 personas se suman a las otras dos pateras de las que ya se tenía constancia que habían llegado a Baleares este lunes a las 07.40 y 10.11 horas, con 13 y 29 personas respectivamente, por lo que los migrantes rescatados ayer ascienden a cerca de 150 personas.